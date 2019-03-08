Пт, 8.03.2019
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Проблемы с Luminor: не работает интернет-банк

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ФОТО: Ekrānuzņēmums

У части клиентов "Luminor Bank" сегодня наблюдаются перебои с интернет-банком, подтвердили агентству ЛЕТА в банке.

В банке заверили, что работа системы в основном восстановлена, могут быть краткосрочные перебои, и в таких случаях клиенты могут немного подождать и попытаться войти в интернет-банк снова.

В банке напомнили также, что у "Luminor" сейчас два интернет-банка - DNB и "Nordea", и проблемы в пятницу коснулись тех, кто раньше был клиентами "Nordea".

"Упрощение и консолидация ИТ-систем является нашим приоритетом в 2019 году", - заявили в банке.

Также на этой неделе были перебои в работе мобильного приложения "SEB banka", а 7 марта нарушения констатированы в интернет-банке, приложении, банкоматах и работе платежных карт "Swedbank".

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