Проблемы с Luminor: не работает интернет-банк

У части клиентов "Luminor Bank" сегодня наблюдаются перебои с интернет-банком, подтвердили агентству ЛЕТА в банке.
В банке заверили, что работа системы в основном восстановлена, могут быть краткосрочные перебои, и в таких случаях клиенты могут немного подождать и попытаться войти в интернет-банк снова.
В банке напомнили также, что у "Luminor" сейчас два интернет-банка - DNB и "Nordea", и проблемы в пятницу коснулись тех, кто раньше был клиентами "Nordea".
"Упрощение и консолидация ИТ-систем является нашим приоритетом в 2019 году", - заявили в банке.
Также на этой неделе были перебои в работе мобильного приложения "SEB banka", а 7 марта нарушения констатированы в интернет-банке, приложении, банкоматах и работе платежных карт "Swedbank".