Если стареть, то только так! В Сети восхищаются стильными пенсионерками Милана
Пользователи соцсетей восхищаются пожилыми миланскими модницами, снимки которых размещает в своем Instagram-аккаунте некий студент Анджело - будущий стоматолог.
Когда Анджело приехал в Милан учиться, его настолько поразили дамы почтенного возраста, которых он встречал, что парень решил завести отдельную страничку в Instagram, чтобы делиться их фотографиями.
За обновлениями созданного в конце 2016 года аккаунта сегодня следят более 150 тысяч Интернет-пользователей, которые не устают оставлять восторженные комментарии под снимками итальянских пенсионерок-модниц.
"Я взялся за этот проект не для того, чтобы прославиться, - я просто влюбился в этих утонченных женщин из Милана",
- признается Анджело.
Сначала парень показал снимки своим друзьям, которые пришли в восторг от того, насколько изумительно выглядят пожилые итальянки и как красиво они умеют стареть.
"Даже за покупками в продуктовый магазин они выходят в дизайнерской одежде", - говорит студент.
Кроме того, Анджело отмечает, что итальянки не пытаются обмануть время и выглядеть моложе. К примеру, их губы не наполнены филлерами.
Согласитесь, глядя на этих очаровательных женщин, так и хочется сказать: жизнь после шестидесяти только начинается...