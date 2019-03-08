Если стареть, то только так! В Сети восхищаются стильными пенсионерками Милана

Когда Анджело приехал в Милан учиться, его настолько поразили дамы почтенного возраста, которых он встречал, что парень решил завести отдельную страничку в Instagram, чтобы делиться их фотографиями.

За обновлениями созданного в конце 2016 года аккаунта сегодня следят более 150 тысяч Интернет-пользователей, которые не устают оставлять восторженные комментарии под снимками итальянских пенсионерок-модниц.

"Я взялся за этот проект не для того, чтобы прославиться, - я просто влюбился в этих утонченных женщин из Милана",

- признается Анджело.

Сначала парень показал снимки своим друзьям, которые пришли в восторг от того, насколько изумительно выглядят пожилые итальянки и как красиво они умеют стареть.

"Даже за покупками в продуктовый магазин они выходят в дизайнерской одежде", - говорит студент.

Кроме того, Анджело отмечает, что итальянки не пытаются обмануть время и выглядеть моложе. К примеру, их губы не наполнены филлерами.