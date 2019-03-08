Пт, 8.03.2019
То, что раньше писали на заборе, сейчас в Интернете пишут, гадят, гадят туда. Но раз уж встала на актерский путь, надо иметь совесть, не впадать в иллюзии и служить профессии.
Елена Санаева, актриса
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Если стареть, то только так! В Сети восхищаются стильными пенсионерками Милана
Жизнь после 60 только начинается...

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ФОТО: Instagram/sciuraglam

Пользователи соцсетей восхищаются пожилыми миланскими модницами, снимки которых размещает в своем Instagram-аккаунте некий студент Анджело - будущий стоматолог.

Когда Анджело приехал в Милан учиться, его настолько поразили дамы почтенного возраста, которых он встречал, что парень решил завести отдельную страничку в Instagram, чтобы делиться их фотографиями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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За обновлениями созданного в конце 2016 года аккаунта сегодня следят более 150 тысяч Интернет-пользователей, которые не устают оставлять восторженные комментарии под снимками итальянских пенсионерок-модниц.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Я взялся за этот проект не для того, чтобы прославиться, - я просто влюбился в этих утонченных женщин из Милана",

- признается Анджело. 

Сначала парень показал снимки своим друзьям, которые пришли в восторг от того, насколько изумительно выглядят пожилые итальянки и как красиво они умеют стареть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Даже за покупками в продуктовый магазин они выходят в дизайнерской одежде", - говорит студент.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кроме того, Анджело отмечает, что итальянки не пытаются обмануть время и выглядеть моложе. К примеру, их губы не наполнены филлерами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Согласитесь, глядя на этих очаровательных женщин, так и хочется сказать: жизнь после шестидесяти только начинается...

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Anna Wintour chi?

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