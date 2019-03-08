Сезон тюленей начался! Спасены два истощенных тюлененка

"Несмотря на то, что внешних травм во время осмотра ветеринаров найдено не было, их физическая кондиция слаба, что говорит о длительном голодании. Кроме того, нельзя точно утверждать, что они вырастут здоровыми. Сделаем все, что сможем, надеемся, что малыши смогут восстановиться и вырасти большими", - рассказал представитель зоопарка Марис Лиелкалнс.

Так как в этом году зима была теплой, в Рижском заливе не образовался устойчивый ледовый покров, и мамы-тюленихи рожают малышей на прибрежных островах Эстонии или в окружении ледовых полей.

При сильном северном ветре некоторые тюленята вплавь или на небольших льдинах попадают на побережье Латвии.

"Сейчас по-прежнему сложно прогнозировать, сколько тюленят может быть на пляжах в Латвии, однако призываем всех жителей, кто заметил тюлененка, соблюдать главные принципы: взять на поводок собаку.

Если тюлененок упитанный и здоровый, его нужно оставить в покое и держаться от него в стороне. В свою очередь, если он выглядит истощенным, а не просто спящим, или раненым, нужно звонить в Управление по защите окружающей среды по номеру 29198590.

ФОТО: Publicitātes foto

Мы оценим ситуацию и в случае необходимости свяжемся с Рижским зоопарком, призывает старший инспектор Департамента по защите природы и многолетний исследователь тюленей Валдис Пилатс.

В Рижский зоопарк почти каждый год привозят истощенных и раненых малышей тюленей с побережья Латвии. В холодные зимы, когда Рижский залив скован льдом, только несколько (бывает, что и ни одного), а в теплые зимы (как эта) число может достичь 10-15.

ФОТО: Publicitātes foto

В течение двух десятилетий в зоопарк попали около 100 тюленят, в том числе и известный обитатель зоопарка серый тюлень Пуйка. К сожалению, не всем удается выжить и вырасти большими, так как у многих глубокие раны, а также очень слабая физическая кондиция.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Спасены два истощенных тюлененка

Напомним, 21 января в зоопарке родился малыш серого тюленя. Его уже сложно отличить от мамы, так как

он уже достиг более половины длины ее тела, сменил детскую белую шерсть на "одежду" взрослого животного и с удовольствием плещется с ней в бассейне.