Госсекретарь Минсообщения Озолиньш уволился после снижения зарплаты

Советник по связям министра сообщения Талиса Линкайтса Алена Зандере подтвердила, что Озолиньш прекратит работать с 4 апреля.

Сейчас он находится в отпуске.

Вскоре после вступления в должность Линкайтс отозвал Озолиньша из правления Вентспилсского свободного порта. Информация на сайте порта свидетельствует, что, к примеру, в январе зарплата Озолиньша в правлении составила 2749,07 евро.