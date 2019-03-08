Пт, 8.03.2019
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Госсекретарь Минсообщения Озолиньш уволился после снижения зарплаты

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Каспар Озолиньш (слева) и Улдис Аугулис

ФОТО: Zane Bitere/LETA

После снижения зарплаты по соглашению сторон с работы ушел госсекретарь Министерства сообщения Каспар Озолиньш, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

Советник по связям министра сообщения Талиса Линкайтса Алена Зандере подтвердила, что Озолиньш прекратит работать с 4 апреля.

Сейчас он находится в отпуске.

Вскоре после вступления в должность Линкайтс отозвал Озолиньша из правления Вентспилсского свободного порта.  Информация на сайте порта свидетельствует, что, к примеру, в январе зарплата Озолиньша в правлении составила 2749,07 евро.

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