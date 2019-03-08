В Великобритании матери дали 11 лет за обрезание трехлетней дочери

37-летняя женщина угандийского происхождения стала первой, кого в Великобритании осудили за обрезание женских гениталий. Женщина произвела эту "процедуру" в 2017 году.

На заседании судья заявил, что сделанное женщиной - "варварское преступление", добавив, что обрезание гениталий - насилие по отношению к ребенку.

Женщина же оправдывалась тем, что в августе 2017 года ее дочь "случайно упала и порезалась".

После обрезания девочка попала в больницу, врачи которой сообщили о произошедшем в полицию.

Женское обрезание - это ритуальная частичная или полная ликвидация женских внешних половых органов. Обычно ее делают обычным лезвием или бритвой, с или без анестезии. Больше всего оно практикуется в 27 странах Африки, а также в Йемене и в курдском регионе Ирака, в меньшей мере практикуется в Азии и по всему миру среди представителей диаспоры.

Возраст, в котором делают обрезание, варьируется от нескольких дней после рождения до пубертатного возраста. В половине стран, где доступна статистика, это делается в возрасте до пяти лет.