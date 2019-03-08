Пт, 8.03.2019
То, что раньше писали на заборе, сейчас в Интернете пишут, гадят, гадят туда. Но раз уж встала на актерский путь, надо иметь совесть, не впадать в иллюзии и служить профессии.
Елена Санаева, актриса

В Индии после столкновения с птицей разбился истребитель

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МиГ-21. Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

После столкновения с птицей в Индии недалеко от границы с Пакистаном в пятницу разбился истребитель индийской армии.

"МиГ-21" российского производства упал в пустыне Раджастхан на северо-западе страны. Пилоту удалось катапультироваться.

Отношения Индии и Пакистана обострились после 14 февраля, когда смертник устроил взрыв в контролируемой Индией части Кашмира, в результате чего погибло 40 индийских солдат.

Еще больше ситуация обострилась на прошлой неделе, когда 26 февраля Индия произвела вылеты на территорию Пакистана, чего не было с 1971 года.

На следующий день были сбиты самолеты обеих сторон.

Информация обеих стран противоречива. Пакистан утверждает, что сбил два самолета воздушных сил Индии, а Индия сообщила, что потеряла лишь один свой истребитель и сбила истребитель сил Пакистана, что Пакистан отрицает.

Часть Кашмира, где большинство жителей составляют мусульмане, контролирует Индия, часть - Пакистан, но как Дели, так и Исмламабад претендуют на всю территорию Кашмира.

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