СМИ: Пенс предлагал Меркель спровоцировать Путина в Керченском проливе

Вице-президент США Майкл Пенс в прошлом месяце предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель направить военные корабли через Керченский пролив, чтобы спровоцировать президента России Владимира Путина, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три информационных источника.
Пенс 16 февраля во время встречи с канцлером во время Мюнхенской конференции по безопасности призвал Меркель направить немецкие корабли через Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, чтобы показать Путину, что Запад не готовится отказаться от доступа к этим водам.
Меркель отказалась это сделать, сославшись на возражения президента Украины Петра Порошенко. Пресс-служба Меркель давать комментарии по этому делу отказалась.
Напомним. 25 ноября прошлого года вооруженные силы России захватили в Керченском проливе военные корабли Украину, которые отвезли в Керченский порт в Крыму. 24 моряка, взятых в заложники, были доставлены в Москву, где им выдвинули обвинения в нелегальном пересечении границы.
Bloomberg сообщает, что Меркель выразила готовность послать конвой через пролив в сотрудничестве с Францией, но Порошенко сказал, что этого мало, чтобы решить проблему. Президент Украины хочет добиться того, чтобы пролив был всегда открыт для судоходства.
Франция также отказалась участвовать в этом, посчитав идею ненужной провокацией.