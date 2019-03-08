Шпиллерс: против меня и моего предприятия начата очерняющая кампания

По его мнению, против него и его предприятия Alpha Baltic Media начата очерняющая кампания, которая реализуется с использованием закупочной кампании СГД, чтобы дестабилизировать работу принадлежащей предпринимателю компании, а закупка используется как инструмент.

Предприниматель пояснил, что под его руководством компания Baltic Media удачно работает уже более 20 лет, однако сейчас он уже более года не является ее владельцем.

"Компания была крупным налогоплательщиком и делала налоговые выплаты в больших объемах. Можно увидеть, что в течение последнего года были заплачены налоги в объеме более пяти миллионов. Эта сумма равноценна той, которую наши конкуренты заплатили все вместе. Сейчас активен налоговый перерасчет, компания его оспорила, поэтому и появился налоговый долг.

По словам Шпиллерса, налоговый перерасчет образовался в 2011 году в результате аудита СГД. И сумму - 500 000 евро - предприятие заплатило Службе госдоходов.

"Мы считаем, что это необоснованно, поэтому обратились в суд. К сожалению, судебная практика такова, что, ссылаясь на статистику, в 98% случаев предприниматель проигрывает. Эта участь к сожалению постигла и нас, мы проиграли. В результате мы находится на последней стадии этого дела. Новый владелец предприятия передал дело адвокатскому бюро Sorainen, адвокату Янису Таучуксу, подано прошение Еврокомиссии. Дело принято, это означает, что они видят обоснование такому прошению. Решения еще нет, оно будет в течение года", - сказал Шпиллерс.

Шпиллерс считает, что обвинения в неуплате налогов абсолютно некорректны и организованы конкурентами с мыслью помешать работе компании.

Он также отметил, что обвинения в закупках были ложными, так как руководимые им компании участвовали в конкурсах согласно закону о закупках и в честной борьбе с конкурентами. Однако конкуренты используют другие методы.

"Нужно признать, что конкуренция очень безжалостна. К сожалению, рекламный рынок не становится крупнее, даже снижается, меньше становится и денег. Это тенденция, что конкуренция большая и конкуренты участвуют во всех конкурсах на закупки. Конечно, мы всегда участвуем в конкурсе, но процент выигранных закупок был небольшим.

Мы участвовали в 50 конкурсах, но победили в одном. Этот конкурс СГД был один из шести случаев. Мы маленькое агентство, вкладывали деньги и ресурсы, месяц готовили, а результат - ноль", - говорит Шпиллерс.

Он также выразил непонимание того, что в этой сфере есть как более удачные, так и менее удачные компании, а внимание привлечено именно к этой закупке.