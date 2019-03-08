Мартин Дукурс стал шестикратным чемпионом мира

Мартин Дукурс открыл третий заезд, так как являлся лидером после первого дня соревнования. Младший из братьев Дукурсов провел заезд очень уверенно и укрепил свои позиции лидера.

На втором месте после третьего заезда оказался россиянин Никита Трегубов, который отстал от Дукурса на 0,49 секунды. Еще на три сотые от Трегубова отстал Томас Дукурс, который был третьим.

В четвертом заезде Мартин Дукурс установил рекорд старта (4,47 секунды) и уверенно стал чемпионом.

У Томаса Дукурса четвертый заезд не удался, ему пришлось смириться с пятым местом.

Третье место с отставанием в 0,88 секунды занял Юн Сун Бин из Южной Кореи, а еще на десять сотых секунды отстал немец Кристофер Глотнер.

Томас Дукурс уступил брату ровно секунду.