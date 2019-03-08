Звать на помощь было некого: в Риге погиб единственный обитатель многоквартирного дома

"У него не было возможности позвать на помощь, так как во всем большом многоквартирном доме он был один". Так в пятницу, 8 марта, свидетели говорят о пожаре, в котором погиб мужчина, сообщает передача Degpunktā.
Утром в пятницу водители, едущие мимо дома по улице Бривибас 192 в Риге, заметили валящий из окон дым и вызвали спасателей.
Информация о пожаре в почти заброшенном доме подтвердилась. Прибывшим на место происшествия пожарным спасать жизнь обитателя квартиры на втором этаже уже было поздно.
Известно, что квартира выгорела на площади в пять квадратных метров, еще большую часть помещения покрывает сажа.
Почему начался пожар - неизвестно, окружающие говорят, что погибший не курил.
Возможно, загорелось обогревательное устройство, или что-то произошло с плитой, так как в доме вскоре после произошедшего ощущался запах газа.
Начат уголовный процесс.