Пт, 8.03.2019
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Звать на помощь было некого: в Риге погиб единственный обитатель многоквартирного дома

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Пожарные. Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

"У него не было возможности позвать на помощь, так как во всем большом многоквартирном доме он был один". Так в пятницу, 8 марта, свидетели говорят о пожаре, в котором погиб мужчина, сообщает передача Degpunktā.

Утром в пятницу водители, едущие мимо дома по улице Бривибас 192 в Риге, заметили валящий из окон дым и вызвали спасателей.

Информация о пожаре в почти заброшенном доме подтвердилась. Прибывшим на место происшествия пожарным спасать жизнь обитателя квартиры на втором этаже уже было поздно.

Известно, что квартира выгорела на площади в пять квадратных метров, еще большую часть помещения покрывает сажа.

Почему начался пожар - неизвестно, окружающие говорят, что погибший не курил.

Возможно, загорелось обогревательное устройство, или что-то произошло с плитой, так как в доме вскоре после произошедшего ощущался запах газа.

Начат уголовный процесс.

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