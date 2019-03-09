Максим Виторган дал первое интервью после новостей о разрыве с Собчак

Накануне тележурналистка Ксения Собчак и режиссер Максим Виторган официально подтвердили свой разрыв. Пара объяснила, что они уже давно живут отдельно. Об этом пишет издание "7 Дней".
Максим Виторган появился в программе "Ужин со звездой", где выглядел грустным и расстроенным. Во вреям разговора режиссер не стал рассказывать подробности своего нейдачного брака. Он поздравил женщин с 8 Марта и поговорил о подарках и планах на будущее.
Режиссер признался, что он очень плотно занят работой. Но ближе к концу марта он отправится в небольшой отпуск в горы.
Накануне Ксения Собчак поделилась фотографией с роскошным букетом, который ей прислал Максим.
"Посмотри, какой нам папа, папа Максим, букет прислал красивый!", - объясняла Ксения их общему сыну Платону.
Напомним, накануне тележурналистку и ее нового возлюбленного Константина Богомолова видели в аэропорту Санкт-Петербурга.