Максим Виторган дал первое интервью после новостей о разрыве с Собчак

Максим Виторган появился в программе "Ужин со звездой", где выглядел грустным и расстроенным. Во вреям разговора режиссер не стал рассказывать подробности своего нейдачного брака. Он поздравил женщин с 8 Марта и поговорил о подарках и планах на будущее.