ЧМ по бобслею: экипаж Киберманиса - первый после двух заездов

Экипаж четверок латвийского бобслейного пилота Оскара Киберманиса после первых двух заездов проходящего на трассе у Уистлере, Канада, Чемпионата мира находится на лидирующих позициях.
Киберманис вместе с Арвисом Вилкасте, Янисом Стренгой и Матисом Микнисом в пятницу после первых двух заездов на 0,04 секунды опережают четверку немца Франческо Фридриха.
При этом третье место с отставанием в 0,11 секунды занимает канадец Джастин Крипс. Сразу же за первой тройкой находится австриец Бенджамин Майер.
Экипаж Киберманиса провел отличный первый заезд - результат 50,05 секунд стал новым рекордом трассы. Латыши вышли в лидеры, но второй заезд вышел похуже - 50,64 секунды, что дало второй результат, так как Фридрих проехал быстрее. При этом экипаж Киберманиса во втором заезде установил рекорд старта - 4,69 секунды.
В субботу упорная борьба за медали продолжится, так как первые шесть экипажей находятся на расстоянии четырех сотых секунды.
Заключительные два заезда четверок пройдут в ночь на воскресенье по латвийскому времени.
Напомним, в пятницу в шестой раз в карьере чемпионом мира по скелетону стал Мартин Дукурс.