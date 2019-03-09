Семейные врачи бегут из сел! Станет ли дополнительная плата решением?

Чтобы попасть к единственному семейному врачу в Лигатне, госпоже Анне с осени нужно преодолевать более 10 километров, поэтому она к врачу пока просто не ходит - надеется, что какой-нибудь врач все-таки согласится работать в живописном городке, который на самом деле городом и не является - дома, окруженные лесом. "Молодые доктора противятся сельской местности. Правительству стоило бы разработать специальную мотивационную программу", - говорит Анна. Еще недавно в Леяслигатне принимали два семейных врача, одна из которых перенесла практику в Сигулду, а вторая переселилась в Аугшлигатне.

Автобус, которые соединяет "два Лигатне", курсирует редко, и от остановки до доктора нужно пройти большой кусок. Чтобы доехать до врача, нужно потратить четыре часа, из которых полтора провести на остановке в ожидании автобуса. Укрыться негде.

Заложниками ситуации стали сотни жителей Лигатне - преимущественно старшего возраста, у которых нет частного транспорта, но врача нужно посещать часто. Попытки самоуправления привлечь семейного врача пока успехом не увенчались. Надежды лишь на резидентов, у которых этим летом будет практика в Лигатне.

Из 1352 семейных врачей 80% приближаются к пенсионному возрасту или уже достигли его. 80 врачей старше 70 лет.

В 2018 году на рабочем месте умерли три семейных врача.

"Многие врачи могли бы отправиться на заслуженный отдых, но они не могут оставить своих пациентов, работать некому", - характеризует ситуацию как драматичную глава Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска.

Нет такого, что новых врачей не появляется. Ежегодно программу резидентуры заканчивают около 40 семейных врачей. В очереди на врачебную практику ждут около 150 молодых врачей, но только редкого можно уговорить на практику сельского врача. "Кто-то из них еще может выбрать региональный город, но не село", - говорит Козловска.

Ну кто же захочет работать в месте, где нет инфраструктуры, где негде учить детей?

Подобная ситуация наблюдается по всей Европе, добавляет руководитель ассоциации. Самоуправления обещают врачам квартиру и даже машину для работы, но молодые врачи и так и так не хотят ехать на село.

Средняя зарплата семейного врача - около 1100 евро "на бумаге", соответственно - 780 евро на руки. Среднее число пациентов - 1800 человек.

Лига Козловска говорит, что у 85% семейных врачей свои частные практики, это означает, что врач должен быть и предпринимателем. "Если у врача больше пациентов, он работает в выходные, по вечерам. Психологическое давление огромное", - говорит Козловска. Она отрицает, что у врачей есть возможность подработать. Дополнительная специализация мало у кого есть.

"Откуда появляются эти мифы, что у врачей договоры с фармакологическими компаниями? Конечно, нет! Если компании по производству лекарств поддерживают обучение врачей, информация доступна публично".

У сельских врачей в отличие от городских выше порог ответственности, так как у них меньше возможностей попросить совета у коллег - специалистов. "Сельские семейные врачи изолированы - им быстро, в одиночку приходится принимать ответственные решения. Нужно оказывать помощь за пределами рабочего времени, иногда и ночью.

В одиночку приходится работать с зависимыми пациентами, депрессивными людьми.

Много тяжелых пациентов. Кроме того, чтобы ежегодно продолжать учиться, затраты высоки", - говорит руководитель ассоциации.

Особенно проблематичными являются приграничные регионы, где семейные врачи вообще не хотят работать. Единственное решение - фельдшерский пункт. К примеру, в Латгале есть поселки, из которых до фельдшера нужно преодолеть расстояние, которое по времени занимает более суток.

Лига Козловска считает, что решение - так называемый сельский коэффициент - дополнительная плата за работу на селе. "Такая мотивация используется по всему миру, к примеру, в Великобритании, Португалии. Один вариант - разделить Латвию на зоны, второй - рассчитывать оплату, принимая во внимание каждый километр от Риги, за исключением региональных городов.