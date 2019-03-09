Семейные врачи бегут из сел! Станет ли дополнительная плата решением?

Семейного врача нет в Кандаве, Лигатне, Айзкраукле, Даугмале. Это только некоторые из сельских регионов, где катастрофически не хватает семейных врачей. Тревожный звонок о недоступности амбулаторного здравоохранения звенит уже несколько лет. Однако ситуация не только не улучшается, но даже становится хуже. Есть места, где жителям до семейного врача нужно добираться 20 километров. Из некоторых поселков к врачу нельзя попасть в течение суток.
Чтобы попасть к единственному семейному врачу в Лигатне, госпоже Анне с осени нужно преодолевать более 10 километров, поэтому она к врачу пока просто не ходит - надеется, что какой-нибудь врач все-таки согласится работать в живописном городке, который на самом деле городом и не является - дома, окруженные лесом. "Молодые доктора противятся сельской местности. Правительству стоило бы разработать специальную мотивационную программу", - говорит Анна. Еще недавно в Леяслигатне принимали два семейных врача, одна из которых перенесла практику в Сигулду, а вторая переселилась в Аугшлигатне.
Автобус, которые соединяет "два Лигатне", курсирует редко, и от остановки до доктора нужно пройти большой кусок. Чтобы доехать до врача, нужно потратить четыре часа, из которых полтора провести на остановке в ожидании автобуса. Укрыться негде.
Заложниками ситуации стали сотни жителей Лигатне - преимущественно старшего возраста, у которых нет частного транспорта, но врача нужно посещать часто. Попытки самоуправления привлечь семейного врача пока успехом не увенчались. Надежды лишь на резидентов, у которых этим летом будет практика в Лигатне.
Из 1352 семейных врачей 80% приближаются к пенсионному возрасту или уже достигли его. 80 врачей старше 70 лет.
В 2018 году на рабочем месте умерли три семейных врача.
"Многие врачи могли бы отправиться на заслуженный отдых, но они не могут оставить своих пациентов, работать некому", - характеризует ситуацию как драматичную глава Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска.
Нет такого, что новых врачей не появляется. Ежегодно программу резидентуры заканчивают около 40 семейных врачей. В очереди на врачебную практику ждут около 150 молодых врачей, но только редкого можно уговорить на практику сельского врача. "Кто-то из них еще может выбрать региональный город, но не село", - говорит Козловска.
Ну кто же захочет работать в месте, где нет инфраструктуры, где негде учить детей?
Подобная ситуация наблюдается по всей Европе, добавляет руководитель ассоциации. Самоуправления обещают врачам квартиру и даже машину для работы, но молодые врачи и так и так не хотят ехать на село.
Средняя зарплата семейного врача - около 1100 евро "на бумаге", соответственно - 780 евро на руки. Среднее число пациентов - 1800 человек.
Лига Козловска говорит, что у 85% семейных врачей свои частные практики, это означает, что врач должен быть и предпринимателем. "Если у врача больше пациентов, он работает в выходные, по вечерам. Психологическое давление огромное", - говорит Козловска. Она отрицает, что у врачей есть возможность подработать. Дополнительная специализация мало у кого есть.
"Откуда появляются эти мифы, что у врачей договоры с фармакологическими компаниями? Конечно, нет! Если компании по производству лекарств поддерживают обучение врачей, информация доступна публично".
У сельских врачей в отличие от городских выше порог ответственности, так как у них меньше возможностей попросить совета у коллег - специалистов. "Сельские семейные врачи изолированы - им быстро, в одиночку приходится принимать ответственные решения. Нужно оказывать помощь за пределами рабочего времени, иногда и ночью.
В одиночку приходится работать с зависимыми пациентами, депрессивными людьми.
Много тяжелых пациентов. Кроме того, чтобы ежегодно продолжать учиться, затраты высоки", - говорит руководитель ассоциации.
Особенно проблематичными являются приграничные регионы, где семейные врачи вообще не хотят работать. Единственное решение - фельдшерский пункт. К примеру, в Латгале есть поселки, из которых до фельдшера нужно преодолеть расстояние, которое по времени занимает более суток.
Лига Козловска считает, что решение - так называемый сельский коэффициент - дополнительная плата за работу на селе. "Такая мотивация используется по всему миру, к примеру, в Великобритании, Португалии. Один вариант - разделить Латвию на зоны, второй - рассчитывать оплату, принимая во внимание каждый километр от Риги, за исключением региональных городов.
Однако нужно сказать, что и в региональных городах есть проблемы с семейными врачами. Если врач заболевает, замену нельзя найти месяцами.