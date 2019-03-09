Начинается новый сезон чемпионата Латвии по футболу

После минувшего сезона у Высшей Лиги Латвии закончился трёхлетний контракт с генеральным спонсором SynoTip и новым партнёром Лиги на ближайшие 2 года стал Optibet.

На этой неделе руководство Высшей Лиги провело пресс-конференцию, где пообещало много улучшений в организации чемпионата - лучшее качество телетрансляций, лучшую атмосферу на стадионах и более обширную информацию о статистике матчей.

Чемпионат откроется матчем "Елгавы" против действующего чемпиона страны "Риги". Игра состоится в 13:00 на искусственном поле спортивной базы в Елгаве.

Кроме того, сегодня в 15:00 новичок Высшей Лиги "Даугавпилс" у себя дома на стадионе "Строитель" проведёт матч с командой "Метта/ЛУ".

В воскресенье, 10 марта, состоятся ещё два матча первого тура.

В этом сезоне в Высшей Лиге Optibet будут представлены 9 команд: "Рига", "Вентспилс", "РФШ", "Лиепая", юрмальский "Спартак", "Елгава", "Метта/ЛУ", "Валмиера" и "Даугавпилс".

В этом сезоне Высшая Лига продолжит сотрудничество с телеканалом Best4Sport TV, но также идут переговоры с представителями TV6, чтобы показывать 27 матчей с повышенным качество, большим количеством камер и студией на стадионе.