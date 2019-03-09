Фоторассказ: Синалоа - родина мексиканского наркобарона Эль Чапо

Синалоа - один из штатов Мексики. Накрокартель Синалоа, одна из самых известных организаций контрабандистов наркотиков во всем мире, базируется главным образом в городе Кулякане.

Несмотря на то, что Гусман или "Эль Чапо" находится в заключении, картель по-прежнему продолжает работу. Он поставляет на рынок США марихуану, кокаин, метамфетамин и героин. В последнее время популярным товаром стал и фентанил.

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"Это по-прежнему чрезвычайно важный игрок в криминальном подполье Мексики", - указывает мексиканский аналитик безопасности Алехандро Хоуп.

Картель по-прежнему управляет международной контрабандной наркосетью, которая способна транспортировать колумбийский кокаин в Камерун, а "сваренный" в Мексике метамфетамин доставить в Малайзию. Он контролирует порты, через которые картель спокойно перевозит наркотики и их исходные материалы; ему принадлежат лаборатории, в которых работают талантливые химики; он может позволить себе подкупать полицию и политиков, которые закрывают глаза на незаконный бизнес; он контролирует подземные туннели, по которым через границу перемещаются грузы марихуаны и кокаина стоимостью в миллионы; он платит "накромулам", которые в автомобилях перевозят наркотики на паромах.

Перед визитом Обрадора все в Синалоа свидетельствовала о присутствующем там наркобизнесе и Эль Чапо. К примеру, на стенах здания появился номер 701 - место, которое наркобарону Гусману в 2009 году присвоил бизнес-журнал Forbes.

Галерея: Синалоа - родина мексиканского наркобарона Эль Чапо

В Кулякане построены великолепные мавзолеи, в которых похоронены мексиканские контрабандисты и лидеры картеля.

ФОТО: Reuters / Scanpix

В них размещены фотографии наркобарона и религиозные декарации, а также другие памятные вещи.

В Бадирагвато работает и названный в честь Гусмана ресторан "El Chapo".