Последствия ветра: спасатели получили 39 вызовов

За прошедшие сутки спасатели получили 39 вызовов на ликвидацию вызванных сильным ветром разрушений, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
В большинстве случаев спасателям пришлось освобождать проезжую часть улиц и дорог от поваленных ветром деревьев, с фасада одного из зданий в Риге ветром был сорван рекламный щит, который необходимо было демонтировать.
14 вызовов было получено в Риге и ее окрестностях, по семь - в Курземе, Видземе и Земгале, четыре - в Латгале.
Как сообщалось, за минувшие сутки ГПСС получила 86 вызовов: 12 - на тушение пожаров, 63 - на спасательные работы, 11 вызовов оказались ложными.