Сб, 9.03.2019
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Последствия ветра: спасатели получили 39 вызовов

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Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За прошедшие сутки спасатели получили 39 вызовов на ликвидацию вызванных сильным ветром разрушений, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В большинстве случаев спасателям пришлось освобождать проезжую часть улиц и дорог от поваленных ветром деревьев, с фасада одного из зданий в Риге ветром был сорван рекламный щит, который необходимо было демонтировать.

14 вызовов было получено в Риге и ее окрестностях, по семь - в Курземе, Видземе и Земгале, четыре - в Латгале.

Как сообщалось, за минувшие сутки ГПСС получила 86 вызовов: 12 - на тушение пожаров, 63 - на спасательные работы, 11 вызовов оказались ложными.

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