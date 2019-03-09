Последствия ветра: спасатели получили 39 вызовов

В большинстве случаев спасателям пришлось освобождать проезжую часть улиц и дорог от поваленных ветром деревьев, с фасада одного из зданий в Риге ветром был сорван рекламный щит, который необходимо было демонтировать.

14 вызовов было получено в Риге и ее окрестностях, по семь - в Курземе, Видземе и Земгале, четыре - в Латгале.