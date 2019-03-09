Рижская дума за 32 тысячи евро выяснит мнение рижан о своей работе

Департамент Рижской думы по городскому развитию объявил закупочный конкурс с целью найти компанию, которая проведет опрос жителей Риги об удовлетворенности работой самоуправления и происходящими в столице процессами, свидетельствует информация на сайте бюро по надзору за закупками.
Победителям конкурса предстоит обеспечить в 58 районах Риги проведение опроса о таких сферах, как культура, спорт, отдых, занятость, безопасность, образование.
Результаты опроса планируется использовать при разработке долгосрочной стратегии развития Риги до 2030 года и программы развития Риги на 2014-2020 гг.
Планируемая договорная цена закупки - до 32 231 евро без НДС.
Опрос должен быть проведен в течение 12 недель с момента подписания договора.
Заявки на конкурс претенденты могут подавать до 12 марта.