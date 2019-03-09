Рижская дума за 32 тысячи евро выяснит мнение рижан о своей работе

Департамент Рижской думы по городскому развитию объявил закупочный конкурс с целью найти компанию, которая проведет опрос жителей Риги об удовлетворенности работой самоуправления и происходящими в столице процессами, свидетельствует информация на сайте бюро по надзору за закупками.