Сб, 9.03.2019
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Рижская дума за 32 тысячи евро выяснит мнение рижан о своей работе

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Пикет у Рижской думы

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Департамент Рижской думы по городскому развитию объявил закупочный конкурс с целью найти компанию, которая проведет опрос жителей Риги об удовлетворенности работой самоуправления и происходящими в столице процессами, свидетельствует информация на сайте бюро по надзору за закупками.

Победителям конкурса предстоит обеспечить в 58 районах Риги проведение опроса о таких сферах, как культура, спорт, отдых, занятость, безопасность, образование.

Результаты опроса планируется использовать при разработке долгосрочной стратегии развития Риги до 2030 года и программы развития Риги на 2014-2020 гг.

Планируемая договорная цена закупки - до 32 231 евро без НДС.

Опрос должен быть проведен в течение 12 недель с момента подписания договора.

Заявки на конкурс претенденты могут подавать до 12 марта.

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