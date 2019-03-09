Начат сбор подписей за декриминализацию марихуаны для личных нужд

Автор инициативы Даниэль Кристапс предлагает отменить наказание за выращивание, хранение, ношение и курение марихуаны в количестве не больше 200 граммов в сушеном виде, предусмотренной исключительно для личных нужд. Это касалось бы только лиц старше 18 лет.

При этом торговля марихуаной разрешена не была бы.

Кристапс уверен, что общество только выиграло бы от этих изменений, так как уменьшилось бы потребление алкоголя и других одурманивающих веществ.

Подписи за декриминализацию марихуаны уже собирались и ранее. Одну из таких инициатив, собравшую больше 10 000 подписей, Сейм отклонил. Ведется также сбор подписей за легализацию марихуаны для медицинских нужд.