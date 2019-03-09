В Праге пациент больницы открыл стрельбу по соседям по палате

"В отделении гематологии пражской больницы "На Виноградах" в ночь на субботу произошла стрельба. Один из госпитализированных больных по пока не установленным причинам выстрелил из пистолета в двух находившихся с ним в палате больных", - цитирует ТАСС представителя чешской полиции Яна Данека.