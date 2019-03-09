Сб, 9.03.2019
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В Праге пациент больницы открыл стрельбу по соседям по палате

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Чешская полиция

ФОТО: AP/Scanpix

В Праге пациент клиники "На Виноградах" открыл стрельбу по соседям по палате, в результате чего ранил двух больных.

"В отделении гематологии пражской больницы "На Виноградах" в ночь на субботу произошла стрельба. Один из госпитализированных больных по пока не установленным причинам выстрелил из пистолета в двух находившихся с ним в палате больных", - цитирует ТАСС представителя чешской полиции Яна Данека.

По его информации, на выстрелы прибежали медсестры, которые смогли отобрать у стрелявшего оружие.

Один из раненых находится в тяжелом состоянии. "Его состояние критическое", - сказал Ян Данек.

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