Жители Латвии начали тратить на обеды в общепите рекордно большие суммы

На обеды в кафе или столовых латвийцы тратят в среднем 5,23 евро в день - на 0,56 евро больше, чем год назад.

Это рекордно высокий показатель. Больше эта сумма выросла пока только в 2008 году - с 3,96 евро до 4,65 евро.

В 2015 году латвийцы тратили на обеды в общепите в среднем 5,06 евро в день.