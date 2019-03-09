Сб, 9.03.2019
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Жители Латвии начали тратить на обеды в общепите рекордно большие суммы

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Жители Латвии тратят на обеды в предприятиях общепита рекордно большие суммы денег, показал опрос, проведенный в январе агентством социологических исследований SKDS.

На обеды в кафе или столовых латвийцы тратят в среднем 5,23 евро в день - на 0,56 евро больше, чем год назад.

Это рекордно высокий показатель. Больше эта сумма выросла пока только в 2008 году - с 3,96 евро до 4,65 евро.

В 2015 году латвийцы тратили на обеды в общепите в среднем 5,06 евро в день.

25% опрошенных обедают в местах общепита несколько раз в месяц или реже, 15% - пару раз в неделю, 10% - каждый или почти каждый день, 49% - очень редко или не делают это вообще.

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