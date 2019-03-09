Приходим в себя после бури: большая часть повреждений электросетей устранена

Предприятие Sadales tīkls устранило большую часть повреждений электросети, вызванных сильным ветром. Наибольшие разрушения непогода нанесла в южной и северо-восточной части Латвии, всего же в течение суток в стране было устранено 190 повреждений электросети, сообщает агентство ЛЕТА.
Чтобы восстановить подачу электроэнергии клиентам, в 30 местах были соединены линии электропередач, заменены четыре столба электролиний, с электролиний сняты 18 деревьев.
Наибольшие разрушения стихия нанесла в округе Айзкраукле, Екабпилса и Бауски.
Локальные повреждения электросетей были зарегистрированы и в других районах. В основном, были регистрированы обрывы проводов и упавшие на электролинии деревья, а также поврежденные столбы.
Всего в течение суток было устранено 190 повреждений электросетей низкого и среднего напряжения. Sadales tīkls продолжает интенсивную работу, чтобы восстановить всем клиентам подачу электроэнергии по возможности быстрее.
Отметим, что к десяти часам утра в субботу проблемы с подачей электроэнергии испытывали примерно 1000 клиентов по всей Латвии.
Напомним, Sadales tīkls еще в пятницу повысило оперативную готовность персонала, чтобы в случае необходимости устранить повреждения электросетей и оперативно восстановить подачу электричества.
Вечером в пятницу скорость ветра в Латвии составляла 20-23 метра в секунду, на побережье - 25-36 метров в секунду.