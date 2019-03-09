Приходим в себя после бури: большая часть повреждений электросетей устранена

Чтобы восстановить подачу электроэнергии клиентам, в 30 местах были соединены линии электропередач, заменены четыре столба электролиний, с электролиний сняты 18 деревьев.

Наибольшие разрушения стихия нанесла в округе Айзкраукле, Екабпилса и Бауски.

Локальные повреждения электросетей были зарегистрированы и в других районах. В основном, были регистрированы обрывы проводов и упавшие на электролинии деревья, а также поврежденные столбы.

Всего в течение суток было устранено 190 повреждений электросетей низкого и среднего напряжения. Sadales tīkls продолжает интенсивную работу, чтобы восстановить всем клиентам подачу электроэнергии по возможности быстрее.

Отметим, что к десяти часам утра в субботу проблемы с подачей электроэнергии испытывали примерно 1000 клиентов по всей Латвии.

Напомним, Sadales tīkls еще в пятницу повысило оперативную готовность персонала, чтобы в случае необходимости устранить повреждения электросетей и оперативно восстановить подачу электричества.