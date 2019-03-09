В ЕС назвали крайние сроки переноса Brexit

Выход Великобритании из ЕС возможно отложить лишь на несколько недель и только в том случае, если Лондон назовет конкретные причины, сообщил президент Европарламента Антонио Таяни.
Предусмотренный на 29 марта Brexit можно отложить только до начала июня, в интервью, которое опубликовали газеты немецкой медиа-группы Funke, указал Таяни.
Однако перенос Brexit еще нужно обосновать, к примеру, выборами или проведением референдума, добавил президент Европарламента.
Напомним, выход Лондона из состава Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.
Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй дала парламенту время до 12 марта, чтобы провести повторное голосование по договору с Брюсселем. Если депутаты снова провалят его, то 13 марта они смогут вынести решение о том, хотят ли они выхода Лондона из состава ЕС без соглашения или нет.
Если парламент выступит против "жесткого" Brexit, 14 марта они смогут проголосовать о "короткой, временной" отсрочке.