В ЕС назвали крайние сроки переноса Brexit

Предусмотренный на 29 марта Brexit можно отложить только до начала июня, в интервью, которое опубликовали газеты немецкой медиа-группы Funke, указал Таяни.

Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй дала парламенту время до 12 марта, чтобы провести повторное голосование по договору с Брюсселем. Если депутаты снова провалят его, то 13 марта они смогут вынести решение о том, хотят ли они выхода Лондона из состава ЕС без соглашения или нет.