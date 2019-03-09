Сб, 9.03.2019
Mansplain - так называют манеру, при которой обычно в унизительном, облегчённом и утверждающем формате мужчина что-то объясняет женщине. Эрика Сташкевич, журналист TVNET

В Германии мужчине дали пожизненно за отравление коллег по работе

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Бутерброд. Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Германии мужчину посадили пожизненно после того, как признали виновным в отравлении своего коллеги по работе, сообщает ВВС.

Одна из жертв мужчины находится в вегетативном состоянии. У еще двух коллег - серьезные повреждения почек.

57-летний осужденный по имени Клаус О. был задержан после того, как в прошлом году его коллега заметил в своем бутерброде белый порошок. Запись с камер видеонаблюдения позволила выяснить, кто этот порошок подсыпал.

Экспертиза показала, что белый порошок - это ацетат, - вещество, у которого практически нет вкуса и которое может вызвать серьезные повреждения внутренних органов.

Во время обыска дома Клауса О. были найдены такие вещества как ртуть, свинец и кадмий.

Во время судя обвиняемый молчал. Прокуратура мотивы мужчины объяснить не смогла. Судья решила, что осужденный не хочет смягчить наказание - пожизненное заключение.

Сейчас полиция расследует смерть 21 сотрудника на конкретном рабочем месте с 2000 года.

Психолог на суде рассказал, что поведение Клауса О. позволяет думать, что он считает себя "исследователем, который пытается выяснить влияние различных веществ на кроликов", сообщает агентство DPA.

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