В Германии мужчине дали пожизненно за отравление коллег по работе

В Германии мужчину посадили пожизненно после того, как признали виновным в отравлении своего коллеги по работе, сообщает ВВС.
Одна из жертв мужчины находится в вегетативном состоянии. У еще двух коллег - серьезные повреждения почек.
57-летний осужденный по имени Клаус О. был задержан после того, как в прошлом году его коллега заметил в своем бутерброде белый порошок. Запись с камер видеонаблюдения позволила выяснить, кто этот порошок подсыпал.
Экспертиза показала, что белый порошок - это ацетат, - вещество, у которого практически нет вкуса и которое может вызвать серьезные повреждения внутренних органов.
Во время обыска дома Клауса О. были найдены такие вещества как ртуть, свинец и кадмий.
Во время судя обвиняемый молчал. Прокуратура мотивы мужчины объяснить не смогла. Судья решила, что осужденный не хочет смягчить наказание - пожизненное заключение.
Сейчас полиция расследует смерть 21 сотрудника на конкретном рабочем месте с 2000 года.
Психолог на суде рассказал, что поведение Клауса О. позволяет думать, что он считает себя "исследователем, который пытается выяснить влияние различных веществ на кроликов", сообщает агентство DPA.