В субботу, 9 марта, в Риге прошло традиционное Женское ралли, в котором принимают участие тысячи женщин, которые соревнуются не только в скорости, но и в красоте и экстравагантности. Это подарок всем милым дамам, дающий им возможность вырваться из повседневной рутины, показать себя, испытать неповторимые эмоции, получить порцию адреналина и просто зарядиться позитивом и хорошим настроением! Смотрите нашу фотогалерею и ищите себя и знакомые лица: