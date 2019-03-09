Сб, 9.03.2019
То, что раньше писали на заборе, сейчас в Интернете пишут, гадят, гадят туда. Но раз уж встала на актерский путь, надо иметь совесть, не впадать в иллюзии и служить профессии.
Елена Санаева, актриса

Рижская дума решила сдать в аренду киоск у Верманского парка

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Киоск на ул. Тербатас 2

ФОТО: Google Maps

Департамент собственности Рижской думы предложил принять участие в аукционе на право аренды киоска по адресу улица Тербатас 2Е, сообщает агентство ЛЕТА.

Новый договор аренды возможно заключить на 12 лет. Собственность сдается для коммерческой деятельности, а земля - для содержания собственности и обслуживания без прав на новую застройку.

Общая площадь киоска составляет 2,3 метра, а площадь земли - шесть квадратных метров.

Начальная цена лота составляет 155 евро в месяц без НДС. Шаг аукциона установлен в размере 16 евро.

Подать заявку на аукцион можно до 22 марта, состоится он 29 марта.

У входов в Верманский парк находятся несколько киосков, в которых раньше торговали, к примеру, теплыми напитками.

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