Рижская дума решила сдать в аренду киоск у Верманского парка

Департамент собственности Рижской думы предложил принять участие в аукционе на право аренды киоска по адресу улица Тербатас 2Е, сообщает агентство ЛЕТА.
Новый договор аренды возможно заключить на 12 лет. Собственность сдается для коммерческой деятельности, а земля - для содержания собственности и обслуживания без прав на новую застройку.
Общая площадь киоска составляет 2,3 метра, а площадь земли - шесть квадратных метров.
Начальная цена лота составляет 155 евро в месяц без НДС. Шаг аукциона установлен в размере 16 евро.
Подать заявку на аукцион можно до 22 марта, состоится он 29 марта.
У входов в Верманский парк находятся несколько киосков, в которых раньше торговали, к примеру, теплыми напитками.