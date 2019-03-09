Во Франции уже 17-ю неделю подряд проходят протесты "желтых жилетов"

Пытаясь изменить тенденцию к снижению числа демонстрантов, "желтые жилеты" разнообразили методы акций протестов, и в конце этой недели запланированы сидячие демонстрации и флешмобы.

Традиционную демонстрацию этой недели в Париже "желтые жилеты" посвятили Международному женскому дню.

Активисты призвали женщин одеться в желтые, розовые, пурпурные и красные жилеты и принять участие в шествии, которое в полдень по латвийскому времени началось на Елисейских полях у Триумфальной арки, откуда демонстранты направились в Люксембургский сад.

В конце этой недели, в отличие от других суббот, на площади Марса у Эйфелевой башни была предусмотрена сидячая акция протеста, которая по идее организаторов должна была продлиться до понедельника.

"Желтые жилеты" планировали оккупировать парк и после этого отказаться его покидать.

До пятницы готовность принять участие в акции изъявили 6600 человек, однако полиция вечером в пятницу запретила протестующим устанавливать на площади палатки.

В течение последних месяцев неделя за неделей каждую субботу количество участников демонстраций снижается, и в конце прошлой недели, согласно подсчетам МВД, на улицы вышли всего 39 300 человек, 4000 из которых - в Париже.

В свою очередь во время кульминации протестов "желтых жилетов" в ноябре прошлого года число демонстрантов достигало 282 000.