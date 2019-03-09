Стрельба в мексиканском стриптиз-клубе: минимум 15 погибших

В Мексике в результате нападения на стриптиз-клуб были убиты минимум 15 человек, сообщает агентство DPA со ссылкой на местные СМИ.
Кроме того, во время нападения на клуб "La Playa" в городе Саламанка, штат Гванахвато, пять человек были ранены, пишет газета Milenio.
Согласно предварительной информации, в ночь на субботу в клуб вломилась группа вооруженных людей, которая открыла огонь, после чего сбежала на автомобиле.
Мотивы нападения неизвестны, однако в Мексике постоянно происходит насильственная борьба между картелями наркоторговцев за территориальное влияние.