Рабский труд: Lidl продолжает сотрудничество с оскандалившимся предприятием 

"Мы не прекращали сотрудничество с фабрикой, потому что таким образом проблемы не исчезнут, а усугубятся. Лучшим способом влиять на дела является развитие условий труда на фабрике", – говорит специалист по вопросам ответственности Lidl Риикка Пёллянен.

Согласно обнародованному в начале марта докладу датской общественной организации Danwatch, работники фабрики трудятся без перерывов. Они зарабатывают менее трех евро в день.

Кроме того, работники подвергаются физическому и психическому насилию, и членство в профсоюзе запрещено. Женщинам делают тест на беременность перед тем, как их берут на работу.

Lidl предлагает обучение персонала в Мьянме

19 фабрик в Мьянме изготавливают одежду для Lidl, сообщается на сайте торговой сети.

По сообщению компании, о рисках, связанных с Мьянмой, знали еще до обнародования доклада датской организации.

В пресс-службе Lidl сообщается, что компания начала программу по развитию условий труда на фабрике осенью прошлого года. Эта работа осуществляется в рамках программы ЕС.

Кроме того, Lidl изучает содержащиеся в докладе утверждения в сотрудничестве с местными бизнес-партнерами.