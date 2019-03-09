Сб, 9.03.2019
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Елена Санаева, актриса

Рабский труд: Lidl продолжает сотрудничество с оскандалившимся предприятием 

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Торговая сеть Lidl в Финляндии сообщает, что намерена продолжить сотрудничество с мьянманской текстильной фабрикой, которая подозревается в нарушениях прав человека, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Yle.

"Мы не прекращали сотрудничество с фабрикой, потому что таким образом проблемы не исчезнут, а усугубятся. Лучшим способом влиять на дела является развитие условий труда на фабрике", – говорит специалист по вопросам ответственности Lidl Риикка Пёллянен.

Согласно обнародованному в начале марта докладу датской общественной организации Danwatch, работники фабрики трудятся без перерывов. Они зарабатывают менее трех евро в день.

Кроме того, работники подвергаются физическому и психическому насилию, и членство в профсоюзе запрещено. Женщинам делают тест на беременность перед тем, как их берут на работу.

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19 фабрик в Мьянме изготавливают одежду для Lidl, сообщается на сайте торговой сети.

По сообщению компании, о рисках, связанных с Мьянмой, знали еще до обнародования доклада датской организации.

В пресс-службе Lidl сообщается, что компания начала программу по развитию условий труда на фабрике осенью прошлого года. Эта работа осуществляется в рамках программы ЕС.

Кроме того, Lidl изучает содержащиеся в докладе утверждения в сотрудничестве с местными бизнес-партнерами.

"Мы ни в какой форме не одобряем нарушения прав человека и работников", – подчеркивает начальник пресс-службы Lidl Пилви-Сиско Рийконен.

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