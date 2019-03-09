Немецких министров пересадят на обычные рейсовые самолеты

Теперь правительственные лайнеры будут доступны только определенным высшим госчиновникам - канцлеру и вице-канцлеру, федеральному президенту, министрам иностранных и внутренних дел.

При этом канцлера Ангелу Меркель и президента Франка-Вальтера Штайнмайера во время служебных перелетов будет сопровождать запасной самолет.

Напомним, в ноябре прошлого года Меркель опоздала на саммит G20 в Буэнос-Айресе из-за "сбоя электронных систем" в правительственном лайнере.

В свою очередь в январе министру по вопросам экономического сотрудничества и развития Герду Мюллеру пришлось изменить программу своего турне по Южной Африке из-за поломки самолета Global 5000.