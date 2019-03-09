Немецких министров пересадят на обычные рейсовые самолеты

Большей части правительства Германии придется пересесть на обычные рейсовые самолеты во время служебных перелетов, сообщает Spiegel Online.
Теперь правительственные лайнеры будут доступны только определенным высшим госчиновникам - канцлеру и вице-канцлеру, федеральному президенту, министрам иностранных и внутренних дел.
При этом канцлера Ангелу Меркель и президента Франка-Вальтера Штайнмайера во время служебных перелетов будет сопровождать запасной самолет.
Напомним, в ноябре прошлого года Меркель опоздала на саммит G20 в Буэнос-Айресе из-за "сбоя электронных систем" в правительственном лайнере.
В свою очередь в январе министру по вопросам экономического сотрудничества и развития Герду Мюллеру пришлось изменить программу своего турне по Южной Африке из-за поломки самолета Global 5000.
В том же месяце был отложен вылет из Эфиопии самолета с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером на борту. Причина - в неполадках системы подачи сжатого воздуха.