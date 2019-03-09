Госконтролер: Ушаков знал о расточительстве на Rīgas satiskme и допустил его

Констатированное на Rīgas satiksme не стало для госконтролера сюрпризом.

"Если мы говорим о системе Rīgas karte, то Госконтроль еще в 2010 году указал, что эта система не введена так, как сделал бы хороший и заботливый хозяин. Не оценена ни функциональность, ни то, что эта система будет чрезвычайно дорогой", - указала Круминя.

Тогда потери от нехозяйственной деятельности составили порядка 15 миллионов. Мэр Риги Нил Ушаков был проинформирован, однако Круминя получила совет не вмешиваться, сообщает передача.

"Я довольно хорошо помню его публичные заявления, которые были примерно такими: это политический заказ, что Госконтроль вмешивается туда, куда не должен, руководить предприятием - не является задачей Госконтроля. Там точно не было никакого интереса разбираться с вопросом", - вспоминает Круминя.

Несмотря на скандалы, за десять лет Ушаков так и не потребовал провести аудит целесообразности предприятия. Возможно, это привело бы к тому, что начались бы разговоры о неплатежеспособности Rīgas satiksme.

"Если посмотреть на саму закупку топлива, то крупнейшие потери были в 2016 и 2017 годах, так что их можно было констатировать уже тогда", - заявил бывший временный глава Rīgas satiksme Анрийс Матисс.

"И по другим делам - затраты на Rīgas karte все время росли, это тоже можно было констатировать уже давно. Зачем все это нужно? Только затем, чтобы не просить еще большую дотацию из бюджета Рижской думы. Если бы было меньше расходов, меньше бы были и потери".

Сейчас ответственность Ушакова оценивает Министерство охраны среды и регионального развития, уже сделаны выводы, что он не обеспечил контроль над системой Rīgas satiksme, а также, возможно, нарушил закон, сообщают "Новости TV3".

"Ответственность за систему контроля соответственно закону лежит только на Ниле Ушакове как акционере. Есть отдельные вопросы, где председатель Рижской думы не соблюл закон! В части случаев бездействием, в части случаев - активными действиями", - указал министр Пуце.

По его мнению, после проверки будет принято решение не только об отстранении Ушакова, но и о просьбе проверить уголовную ответственность мэра.