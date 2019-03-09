Выполнил решение суда: Макгрегор пять дней отработал в церквях

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выполнил решение суда Бруклина по делу о нападении на автобус перед турниром UFC 223. Макгрегор занимался общественными работами в церквях Бруклина, сообщает MMAJunkie.
Ирландский боец работал в двух церквях на протяжении пяти дней. При этом его условия труда были организованы так, чтобы не привлекать лишнего внимания со стороны СМИ и поклонников.
Кроме того, он провел продолжительную беседу со священником.
Напомним, Макгрегор вместе со своей командой из 20 человек совершил нападение на автобус с участниками турнира UFC 223 в апреле 2018 года, разбив окно автобуса. Бруклинский суд приговорил его к пяти дням общественных работ.