Вс, 10.03.2019
История Infogram началась в ноябре 2011 года. Трое безумцев из Латвии решили доказать всему миру, что массивы информации можно показать просто, эстетично и главное, понятно. И мир им поверил! Эрика Сташкевич, журналист TVNET

WP: Трамп хочет повысить плату за размещение войск
Союзники будут платить США в пять раз больше, чем сейчас

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент США Дональд Трамп разработал формулу для решения проблемы с союзниками, которые, по его мнению, недостаточно платят Вашингтону за размещение войск. Об этом он заявил в беседах со своими помощниками.

Трамп предлагает обязать страны, на территориях которых базируются американские военные, оплачивать полную стоимость их пребывания плюс еще половину от нее.

Данную формулу американский лидер назвал "цена+50%", сообщает korrespondent.net со ссылкой на The Washington Post.

Как утверждают источники газеты, в таком случае союзники будут платить США в пять раз больше, чем сейчас.

Газета подчеркивает, что информация о формуле Трампа "потрясла" Германию, Японию и Южную Корею, в которых размещены тысячи американских военнослужащих.

Источники издания указали, что применение формулы к одной из этих стран уже обсуждалось на высшем уровне.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ