WP: Трамп хочет повысить плату за размещение войск
Президент США Дональд Трамп разработал формулу для решения проблемы с союзниками, которые, по его мнению, недостаточно платят Вашингтону за размещение войск. Об этом он заявил в беседах со своими помощниками.
Трамп предлагает обязать страны, на территориях которых базируются американские военные, оплачивать полную стоимость их пребывания плюс еще половину от нее.
Данную формулу американский лидер назвал "цена+50%", сообщает korrespondent.net со ссылкой на The Washington Post.
Как утверждают источники газеты, в таком случае союзники будут платить США в пять раз больше, чем сейчас.
Газета подчеркивает, что информация о формуле Трампа "потрясла" Германию, Японию и Южную Корею, в которых размещены тысячи американских военнослужащих.
Источники издания указали, что применение формулы к одной из этих стран уже обсуждалось на высшем уровне.