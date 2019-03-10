Четверка Киберманиса завоевала серебро на ЧМ по бобслею

Латвийский экипаж-четверка под управлением пилота Оскара Киберманиса с разгоняющими Арвисом Вилкасте, Янисом Стренгой и Матисом Микнисом на трассе в канадском Уистлере в субботу стал серебряным призером чемпионата мира по бобслею.
Экипаж Киберманиса был первым в первом заезде, но в трех следующих уступил завоевавшему золото немцу Франческо Фридриху.
Латвийская четверка побила рекорд старта - 4,69 сек, а также рекорд трассы - 50,05 сек.
Чемпионами мира стал экипаж Фридриха, которому четверка Киберманиса уступила 0,29 сек.
Бронзовые медали получила канадская четверка Джастина Крипса.
У Киберманиса это первая медаль чемпионата мира в его спортивной карьере.
Второй латвийский пилот Ральф Берзиньш в соревнованиях четверок не участвовал.
На чемпионате мира по бобслею и скелетону латвийские спортсмены завоевали 13 медалей: семь золотых, три серебряных и три бронзовых.