Вс, 10.03.2019
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Четверка Киберманиса завоевала серебро на ЧМ по бобслею

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Латвийский экипаж-четверка в Канаде

ФОТО: EPA/Scanpix

Латвийский экипаж-четверка под управлением пилота Оскара Киберманиса с разгоняющими Арвисом Вилкасте, Янисом Стренгой и Матисом Микнисом на трассе в канадском Уистлере в субботу стал серебряным призером чемпионата мира по бобслею.

Экипаж Киберманиса был первым в первом заезде, но в трех следующих уступил завоевавшему золото немцу Франческо Фридриху.

Латвийская четверка побила рекорд старта - 4,69 сек, а также рекорд трассы - 50,05 сек.

Чемпионами мира стал экипаж Фридриха, которому четверка Киберманиса уступила 0,29 сек.

Бронзовые медали получила канадская четверка Джастина Крипса.

У Киберманиса это первая медаль чемпионата мира в его спортивной карьере.

Второй латвийский пилот Ральф Берзиньш в соревнованиях четверок не участвовал.

На чемпионате мира по бобслею и скелетону латвийские спортсмены завоевали 13 медалей: семь золотых, три серебряных и три бронзовых.

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