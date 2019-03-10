Четверка Киберманиса завоевала серебро на ЧМ по бобслею

Экипаж Киберманиса был первым в первом заезде, но в трех следующих уступил завоевавшему золото немцу Франческо Фридриху.

Латвийская четверка побила рекорд старта - 4,69 сек, а также рекорд трассы - 50,05 сек.

Чемпионами мира стал экипаж Фридриха, которому четверка Киберманиса уступила 0,29 сек.

Бронзовые медали получила канадская четверка Джастина Крипса.

У Киберманиса это первая медаль чемпионата мира в его спортивной карьере.

Второй латвийский пилот Ральф Берзиньш в соревнованиях четверок не участвовал.