"А где резинки?": Ивар Калниньш рассказал о своих приключениях на 8 Марта

В этом году актер отметил свой юбилей. На программе Ивар Калныньш рассказал, что всегда дарил на 8 Марта женщинам цветы.

"Помню дарил тюльпаны, но с такими резинками. Однажды меня спросили, а где резинки? И я нашел способ сделать эти резинки... Не буду рассказывать как", - смеясь признался он.

Андрей Малахов упомянул, что Калныньш сыграл массу запоминающихся ролей, а в картине "Театр" он играл молодого ловеласа, который крутит роман с женщиной намного старше его. Ведущий подчеркнул, что ничего не изменилось и эта тема до сих пор является актуальным сюжетом многочисленных телешоу.