Секс-символы спели на латышском языке в эфире российского телешоу

Накануне телеведущий Андрей Малахов в рамках программы "Привет, Андрей!" собрал успешных российских киноактрис и певиц, чтобы поздравить с 8 Марта. Гостями эфира стали Марина Зудина, Ирина Понаровская, Светлана Дружинина, Татьяна Веденеева и многие другие. На шоу также появились секс-символы латвийского кинематографа - Ивар Калныньш и Мартиньш Вилсонс.
Под конец программы к гостям вышел певец и актер Алексей Воробьев, который предложил трогательную импровизацию, где каждому гостю нужно спеть под музыку слова о любви, но на иностранном языке.
Номер получился очень искренним и трогательным, а эмоциональные строки на латышском языке, которые исполнил Ивар Калныньш, только прибавили драматизма моменту.
"Нет жизни здесь. Я люблю тебя. Люблю тебя. Люблю тебя. Очень, очень, очень...", - спел Калниньш.
На шоу также был приглашен еще один латвийский знаменитый актер - Мартиньш Вилсонс. Артиста пригласили, чтобы поздравить Ирину Понаровскую, с которой он когда-то снимался в картине "Он свое получит" (1992).
Вилсонс тоже присоединился к Калниньшу и чувственно пропел: "Любить, как дышать. Любить. Любить, как дышать. Любить, любить...".
Замечательный номер с импровизацией можно посмотреть в завершении программы.