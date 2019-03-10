Секс-символы спели на латышском языке в эфире российского телешоу

Под конец программы к гостям вышел певец и актер Алексей Воробьев, который предложил трогательную импровизацию, где каждому гостю нужно спеть под музыку слова о любви, но на иностранном языке.

Алексей Воробьев ФОТО: скриншот видео

Номер получился очень искренним и трогательным, а эмоциональные строки на латышском языке, которые исполнил Ивар Калныньш, только прибавили драматизма моменту.

"Нет жизни здесь. Я люблю тебя. Люблю тебя. Люблю тебя. Очень, очень, очень...", - спел Калниньш.

Ивар Калныньш ФОТО: скриншот видео

На шоу также был приглашен еще один латвийский знаменитый актер - Мартиньш Вилсонс. Артиста пригласили, чтобы поздравить Ирину Понаровскую, с которой он когда-то снимался в картине "Он свое получит" (1992).

Вилсонс тоже присоединился к Калниньшу и чувственно пропел: "Любить, как дышать. Любить. Любить, как дышать. Любить, любить...".

Замечательный номер с импровизацией можно посмотреть в завершении программы.