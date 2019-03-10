Вс, 10.03.2019
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Секс-символы спели на латышском языке в эфире российского телешоу

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кадр из программы "Привет, Андрей!"

ФОТО: скриншот видео

Накануне телеведущий Андрей Малахов в рамках программы "Привет, Андрей!" собрал успешных российских киноактрис и певиц, чтобы поздравить с 8 Марта. Гостями эфира стали Марина Зудина, Ирина Понаровская, Светлана Дружинина, Татьяна Веденеева и многие другие. На шоу также появились секс-символы латвийского кинематографа - Ивар Калныньш и Мартиньш Вилсонс. 

Под конец программы к гостям вышел певец и актер Алексей Воробьев, который предложил трогательную импровизацию, где каждому гостю нужно спеть под музыку слова о любви, но на иностранном языке. 

Алексей Воробьев

ФОТО: скриншот видео

Номер получился очень искренним и трогательным, а эмоциональные строки на латышском языке, которые исполнил Ивар Калныньш, только прибавили драматизма моменту.

"Нет жизни здесь. Я люблю тебя. Люблю тебя. Люблю тебя. Очень, очень, очень...", - спел Калниньш. 

Ивар Калныньш

ФОТО: скриншот видео

На шоу также был приглашен еще один латвийский знаменитый актер - Мартиньш Вилсонс. Артиста пригласили, чтобы поздравить Ирину Понаровскую, с которой он когда-то снимался в картине "Он свое получит" (1992). 

Вилсонс тоже присоединился к Калниньшу и чувственно пропел: "Любить, как дышать. Любить. Любить, как дышать. Любить, любить...".

Замечательный номер с импровизацией можно посмотреть в завершении программы.

Мартиньш Вилсонс

ФОТО: скриншот видео

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