Банк Латвии выпустит коллекционные монеты, посвященные сказке

В 2019 году Банк Латвии планирует выпустить также коллекционную монету, посвященную природе Латвии "Дары леса", коллекционную монету, посвященную борьбе за независимость, и инновационную коллекционную монету.

Даты выпуска монет будут объявлены незадолго до дня их поступления в продажу.

Коллекционные монеты являются платежным средством только в стране, которая их выпустила. Как правило, они не используются в платежах, а дарятся и поступают в коллекции, поэтому их цена существенно превышает номинальную стоимость.