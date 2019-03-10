Банк Латвии выпустит коллекционные монеты, посвященные сказке

Банк Латвии планирует в этом году выпустить коллекционные монеты, посвященные литературной сказке Карлиса Скалбе "Кошачья мельница" и творчеству художника, графика и сценографа Никлавса Струнке.
В 2019 году Банк Латвии планирует выпустить также коллекционную монету, посвященную природе Латвии "Дары леса", коллекционную монету, посвященную борьбе за независимость, и инновационную коллекционную монету.
Даты выпуска монет будут объявлены незадолго до дня их поступления в продажу.
Коллекционные монеты являются платежным средством только в стране, которая их выпустила. Как правило, они не используются в платежах, а дарятся и поступают в коллекции, поэтому их цена существенно превышает номинальную стоимость.