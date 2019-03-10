Вс, 10.03.2019
В мир технологий пропуск есть не только у мужчин, и уже давно дело женщин не только кликать, но и СОЗДАВАТЬ то, что можно кликать! Алиса Дирика, дизайнер и сооснователь Infogram

Уличный стиль: яркие и креативные участницы Женского ралли 2019
ФОТО

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Женское ралли

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Традиционное Женское ралли 2019 года собрало 600 команд, каждую из которых представляли от 2 до 4 увлеченных, креативных и авантюрных дам. Более 2000 латвийских женщин выразили готовность показать себя, испытать неповторимые эмоции, получить порцию адреналина и просто зарядиться позитивом и хорошим настроением!

Это единственное в своем роде мероприятие в странах Балтии, а возможно, и во всей Европе. Смотрите, какие интересные и яркие наряды выбрали в этом году его участницы!

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

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