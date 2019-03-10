Уличный стиль: яркие и креативные участницы Женского ралли 2019

Традиционное Женское ралли 2019 года собрало 600 команд, каждую из которых представляли от 2 до 4 увлеченных, креативных и авантюрных дам. Более 2000 латвийских женщин выразили готовность показать себя, испытать неповторимые эмоции, получить порцию адреналина и просто зарядиться позитивом и хорошим настроением!