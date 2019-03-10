Экс-премьер Криштопанс не может продать свой дом в Берги. За 4,9 млн евро

"Дом по-прежнему в продаже, однако надо учесть, что в результате определенных действий в государстве пропали все потенциальные покупатели. Объект огромный и ценный, поэтому понятно, что процесс продажи будет не простой и не быстрый", - заявил Криштопанс.

Согласно Земельной книге, до 2007 года владельцем дома и земли был экс-премьер, потом дом перешел AО Berģu Terases 1, сейчас хозяином числится ООО Berģu Tūjas. Им владеют сам Криштопанс и его жена Айя.

Площадь дома составляет 1520 кв. метров, в нем 10 комнат, а также бассейн и сауна.