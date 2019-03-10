Вс, 10.03.2019
История Infogram началась в ноябре 2011 года. Трое безумцев из Латвии решили доказать всему миру, что массивы информации можно показать просто, эстетично и главное, понятно. И мир им поверил! Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Экс-премьер Криштопанс не может продать свой дом в Берги. За 4,9 млн евро

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Вилис Криштопанс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Экс-премьер Вилис Криштопанс не может в течение года продать свой дом в Берги.  

"Дом по-прежнему в продаже, однако надо учесть, что в результате определенных действий в государстве пропали все потенциальные покупатели. Объект огромный и ценный, поэтому понятно, что процесс продажи будет не простой и не быстрый", - заявил Криштопанс.

Согласно Земельной книге, до 2007 года владельцем дома и земли был экс-премьер, потом дом перешел AО Berģu Terases 1, сейчас хозяином числится ООО Berģu Tūjas. Им владеют сам Криштопанс и его жена Айя.

Площадь дома составляет 1520 кв. метров, в нем 10 комнат, а также бассейн и сауна.

Недвижимость можно приобрести с помощью ипотечного кредита SEB при ежемесячной плате в 16 457 евро.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ