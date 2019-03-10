Вс, 10.03.2019
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Госпогранохрана обновит вертолетный парк: здесь летали на 45-летнем вертолете

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Государственная пограничная охрана в июне и октябре этого года получит два новых вертолета, сообщили агентству ЛETA в Госпогранохране.

В соответствии с заключенным в декабре 2017 года с итальянской компанией «Leonardo S.p.a.» договором Госпогранохрана обновит вертолетный парк, заменив два вертолета «Agusta Bell 206B» производства 1974 и 1980 гг. двумя одномоторными вертолетами легкого класса «AW 119 Kx».

Новые вертолеты обойдутся в 12 482 718 евро с НДС. Договор предусматривает также обучение пилотов и инженерно-технического персонала и поставку оснащения.

Новые вертолеты будут сертифицированы для полетов в любое время суток. Их оснащение позволит использовать вертолеты в поисково-спасательных операциях, транспортировке персонала, тушении пожаров и эвакуации пострадавших.

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