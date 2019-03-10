Госпогранохрана обновит вертолетный парк: здесь летали на 45-летнем вертолете

Государственная пограничная охрана в июне и октябре этого года получит два новых вертолета, сообщили агентству ЛETA в Госпогранохране.
В соответствии с заключенным в декабре 2017 года с итальянской компанией «Leonardo S.p.a.» договором Госпогранохрана обновит вертолетный парк, заменив два вертолета «Agusta Bell 206B» производства 1974 и 1980 гг. двумя одномоторными вертолетами легкого класса «AW 119 Kx».
Новые вертолеты обойдутся в 12 482 718 евро с НДС. Договор предусматривает также обучение пилотов и инженерно-технического персонала и поставку оснащения.
Новые вертолеты будут сертифицированы для полетов в любое время суток. Их оснащение позволит использовать вертолеты в поисково-спасательных операциях, транспортировке персонала, тушении пожаров и эвакуации пострадавших.