Вс, 10.03.2019
То, что раньше писали на заборе, сейчас в Интернете пишут, гадят, гадят туда. Но раз уж встала на актерский путь, надо иметь совесть, не впадать в иллюзии и служить профессии.
Елена Санаева, актриса

Сицилийская мафия по заказу 64-летней женщины закатала в бетон ее экс-любовника

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Италии 64-летняя женщина наняла сицилийскую мафию, чтобы они расправились с ее бывшим 41-летним любовником. Об этом сообщает The Guardian.

По версии следствия, женщина не могла смириться с тем, что любовник бросил ее, украв драгоценности, поэтому она наняла четырех членов мафии.

Отмечается, что тело жителя Албании Ламаджа Астрида обнаружили в бетонной стене спустя шесть лет после его исчезновения. Мужчину удалось опознать благодаря оставшимся клочьям одежды.

По данным полиции, узнав об обнаружении тела экс-любовника, женщина пыталась бежать из страны, но полиция ее перехватила. Также были задержаны предполагаемые убийцы Астрида.

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