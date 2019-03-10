Вс, 10.03.2019
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Кубок Гагарина: "Барыс" завоевал последнюю путёвку в полуфинал
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Хоккеисты "Барыса"

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

10 марта состоялся последний матч первого первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, в котором астанинский "Барыс" обыграл нижегородское "Торпедо" и вышел в полуфинал.

Барыс - Торпедо

В Астане состоялся седьмой матч между "Барысом" и "Торпедо", который завершился победой хозяев со счётом 3:2.

"Барыс" открыл счёт уже на 1-й минуте, после точного броска защитника Даррена Дица. Под конец первого периода Антон Волченков восстановил равновесие на табло, но на 33-й минуте "Барыс" вновь повёл в счёте - гол забил Мэттью Фрэттин.

Четыре минуты спустя "Торпедо" опять добилось ничьей благодаря голу Дмитрия Сёмина, но на 52-й минуте астанинский клуб в третий раз матч повёл в счёте - дубль оформил Диц. Этот гол стал решающим для хозяев.

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

  • Автомобилист - Салават Юлаев
  • Барыс - Авангард
  • ЦСКА - Динамо» Москва
  • СКА - Локомотив

Второй раунд плей-офф начнётся 13 марта.

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