Кубок Гагарина: "Барыс" завоевал последнюю путёвку в полуфинал
10 марта состоялся последний матч первого первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, в котором астанинский "Барыс" обыграл нижегородское "Торпедо" и вышел в полуфинал.
Барыс - Торпедо
В Астане состоялся седьмой матч между "Барысом" и "Торпедо", который завершился победой хозяев со счётом 3:2.
"Барыс" открыл счёт уже на 1-й минуте, после точного броска защитника Даррена Дица. Под конец первого периода Антон Волченков восстановил равновесие на табло, но на 33-й минуте "Барыс" вновь повёл в счёте - гол забил Мэттью Фрэттин.
Четыре минуты спустя "Торпедо" опять добилось ничьей благодаря голу Дмитрия Сёмина, но на 52-й минуте астанинский клуб в третий раз матч повёл в счёте - дубль оформил Диц. Этот гол стал решающим для хозяев.
Полуфинальные пары выглядят следующим образом:
- Автомобилист - Салават Юлаев
- Барыс - Авангард
- ЦСКА - Динамо» Москва
- СКА - Локомотив
Второй раунд плей-офф начнётся 13 марта.