Кубок Гагарина: "Барыс" завоевал последнюю путёвку в полуфинал

Барыс - Торпедо

В Астане состоялся седьмой матч между "Барысом" и "Торпедо", который завершился победой хозяев со счётом 3:2.

"Барыс" открыл счёт уже на 1-й минуте, после точного броска защитника Даррена Дица. Под конец первого периода Антон Волченков восстановил равновесие на табло, но на 33-й минуте "Барыс" вновь повёл в счёте - гол забил Мэттью Фрэттин.

Четыре минуты спустя "Торпедо" опять добилось ничьей благодаря голу Дмитрия Сёмина, но на 52-й минуте астанинский клуб в третий раз матч повёл в счёте - дубль оформил Диц. Этот гол стал решающим для хозяев.

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

Автомобилист - Салават Юлаев

Барыс - Авангард

ЦСКА - Динамо» Москва

СКА - Локомотив