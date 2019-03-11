Украинская звезда в образе монашки оголила грудь

Украинская известная певица Алина Гросу любит провокационные фотосессии. Недавно артистка разместила в Instagram ролик и серию снимков, на которых она запечатлена в костюме монахини с откровенным декольте.
Известно, что исполнительница примерила для себя этот образ в новом сериале "Дико любила Вову".
"Приключение дикой монашки начинаются", - подписала фото Гросу.
Подписчикам певицы образ Алины Гросу понравился. Под фото и видео они оставили десятки восторженных комментариев.
"Невероятная", "Интересный фильм будет!", "Ух ты! Как чувственно!", "Красавица", "Супер!", "Тебе идет в этом образе", "Идеальное лицо", "У тебя очень красивая грудь!", "Великолепный ангел", - писали поклонники.
🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Простите вы меня за все обиды, За все мои поступки и слова, Что были в прошлом...станут, пусть, забыты, Быть может провинилась, не права.. Простите вы меня и за ошибки, Ведь кто их вовсе в жизни не свершал:)? За все мои фальшивые улыбки, Кто их когда приветливо встречал.. Простите за наивные сомненья, Я очень, уж, предательства боюсь, За все мои слепые извиненья, За то, в чем я теперь вам признаюсь... Быть может позабыла обещанья.. И сотню раз клялась вам их сдержать.......................... За то, что столь достойного вниманья, Не в силах я была порой вам дать... #стихиалинкиблондинки
Признания «Монашки» ТЫ слаще всех воображаемых фантазий, Как будто сказочный сюжет моих иллюзий.. ТЫ многограннее любых разнообразий.. В меня проникший ТЫ процессами диффузий. ТЫ, будто снег упавший в середине лета, Непредсказуемей, чем молнии удары, Твое отсутствие - ужасней конца света... Твое присутствие - небес дары и чары. ТЫ мне дороже в сотни раз любой награды, ТЫ, незаслуженный мной уголочек рая... ТЫ то, чем не насытиться в час жажды, ТЫ тот, кого несознанно ждала я ... рубрика #стихиалинкиблондинки P.s. Скоро премьера!😉 короткометражная фильм #ДикоЛюбилаВову ❤️