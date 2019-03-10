Совместимость в любви по году рождения: сложите цифры, и все узнаете!

Нумерологический расчет

Итак, у вас есть две даты рождения: ваша и человека, который вам нравится. Для примера возьмем такие даты: 13.01.1987 и 1.09.1990. Вам необходимо сложить все цифры из двух дат рождения: 1+3+0+1+1+9+8+7+1+0+9+1+9+9+0=59.

Далее их следует складывать до тех пор, пока не получится число от 1 до 9. К примеру, 5+9=14. Следовательно, складываем еще раз: 1+4=5.

Получается, что за совместимость этих двух людей отвечает число 5. Осталось лишь понять, что оно означает.

Интерпретация чисел совместимости

Единица. Если ваше число любви равно 1, то это значит, что пришло время поверить в любовь и остаться с человеком на как можно более долгий срок. У вас возможны разногласия и проблемы, но все они будут лишь укреплять брак или отношения.

Такой союз очень силен и обладает особой важностью для Вселенной. Вы созданы друг для друга, несмотря на то, что можете быть очень разными и непохожими.

Двойка. Ваша совместимость в любви далеко не самая лучшая. Это значит, что уже в начале совместного пути могут появляться различные недопонимания и трудности. Скорее всего, у такого союза будет множество противников. Родителям будет казаться, что для своего сына или дочери можно найти человека получше.

Это не значит, что брак обречен на провал - просто придется больше стараться, чтобы удержаться в этой лодке вместе.

Тройка. Число 3 символизирует довольно высокий уровень совместимости между людьми. Панацеей от всех проблем может служить спокойствие. В таком союзе лучше не переходить на повышенные тона и не требовать друг от друга больше, чем каждый из них может предложить. Таким людям легко дается принятие совместных важных решений.

Четверка. Эти отношения полностью лишены ревности и негатива. Число 4 символизирует собой соединение всех четырех стихий, поэтому

чувства будут максимально гармоничными. Это хороший знак для тех, кто желает найти настоящую любовь на всю оставшуюся жизнь.

Пятерка. Число 5 получается в расчетах у тех пар, которым необходимо пройти через большое количество проблем в самом начале отношений. Судьба будет постоянно проверять их на прочность, поэтому эксперты dailyhoro.ru советуют им очищать сознание от негатива. Отрицательные эмоции - самый опасный враг таких отношений.

Шестерка. Число 6 - символ очень хорошей любовной совместимости. Если у вашей пары при расчетах вышла эта цифра, то

можете смело заключать брак и съезжаться, поскольку, когда совместной судьбой двоих людей управляет шестерка, беспокоиться не о чем.

Придется поступиться некоторыми принципами, но это максимум чего от вас может потребовать Вселенная.

Семерка. Еще одно число, сулящее много позитивных эмоций парам. Такой союз окажется весьма благоприятным для обоих, потому что он позволит им стать лучше, сильнее, умнее и счастливее. Такие пары живут очень долго, потому что люди понимают друг друга с полуслова.

Восьмерка. При таком числе судьбы нумерология советует иметь в наличии общие цели.

Пока люди будут соединены таким образом, у них не возникнет разногласий. Лучше, чтобы обе стороны хотели одного и того же,

иначе наладить гармонию будет сложно, и пути влюбленных разойдутся.

Девятка. Еще одно число, символизирующее хорошую совместимость двух людей. Если у вас получилась девятка, это значит, что настало время перестать искать кого-то, потому что этот человек довольно хорошо подходит вам, а вы ему.