В России на митингах за свободный интернет задержали более 30 человек

В Москве в воскресенье, 10 марта, на проспекте Сахарова прошел митинг "против изоляции рунета", организованный Либертарианской партией России (ЛПР), "Обществом защиты интернета" и поддержанный другими оппозиционными организациями и движениями.

Подобная акция в тот же день была проведена в Воронеже и Хабаровске. "Митинг был очень мощный и превысил наши ожидания по количеству пришедших", - сообщается на странице хабаровского митинга во "В контакте".

По данным "Белого счетчика", через рамки на проспект Сахарова прошли более 15 тысяч человек.

Сообщения о задержаниях появились еще до начала митинга. Представители ЛПР написали в Twitter, что полиция увезла в отделение волонтеров вместе со связками воздушных шаров, предназначенных для участников митинга.

Митинг против изоляции рунета на проспекте Сахарова в Москве завершился. Полиция через громкоговорители призывает всех разойтись и задерживает некоторых участников, передает корреспондент DW pic.twitter.com/IU6gX5Iq41 — DW на русском (@dw_russian) March 10, 2019

По словам члена правления ЛПР Михаила Светова, правоохранители "орут, что воздушные шары это беспилотное летающее средство и на них требуется лицензия". Еще не менее 14 участников акции были задержаны по ее окончании в Москве и двое - в Санкт-Петербурге, сообщает сайт "ОВД-Инфо".

По словам корреспондента DW, задержания были жесткими, они продолжились сразу после окончания официальной части мероприятия.

Против закона об изоляции России от интернета

Как говорится на сайте акции, к ее проведению организаторов побудило, в частности, то, что депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об изоляции российского сегмента интернета и тем самым "предлагают дать Роскомнадзору власть, достаточную, чтобы изолировать всю Россию от всемирного интернета".

❗️Восемь волонтёров, раздающих воздушные шары для посетителей митинга, задержаны полицией. Причину не озвучивают pic.twitter.com/UDya4378H9 — SONYA BLADE (@Cannibalica) March 10, 2019

Если закон будет принят, власти смогут контролировать домены, пути трафика, блокировать их и обязать провайдеров ставить оборудование для отслеживания блокировок, предостерегают организаторы.

Они отмечают, что "устали от постоянного сжатия пространства свободы и введения репрессивных законов".