Вс, 10.03.2019
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В России на митингах за свободный интернет задержали более 30 человек

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ФОТО: AP / Scanpix

Либертарианская партия и "Общество защиты интернета" выступили на митинге против закона об изоляции РФ от интернета. До и после начала акции в Москве были задержаны 29 человек, в Петербурге - 2.

В Москве в воскресенье, 10 марта, на проспекте Сахарова  прошел митинг "против изоляции рунета", организованный Либертарианской партией России (ЛПР), "Обществом защиты интернета" и поддержанный другими оппозиционными организациями и движениями.

Подобная акция в тот же день была проведена в Воронеже и Хабаровске. "Митинг был очень мощный и превысил наши ожидания по количеству пришедших", - сообщается на странице хабаровского митинга во "В контакте".

По данным "Белого счетчика", через рамки на проспект Сахарова прошли более 15 тысяч человек. 

Сообщения о задержаниях появились еще до начала митинга. Представители ЛПР написали в Twitter, что полиция увезла в отделение волонтеров вместе со связками воздушных шаров, предназначенных для участников митинга.   

По словам члена правления ЛПР Михаила Светова, правоохранители "орут, что воздушные шары это беспилотное летающее средство и на них требуется лицензия". Еще не менее 14 участников акции были задержаны по ее окончании в Москве и двое - в Санкт-Петербурге, сообщает сайт "ОВД-Инфо".

По словам корреспондента DW, задержания были жесткими, они продолжились сразу после окончания официальной части мероприятия. 

Против закона об изоляции России от интернета

Как говорится на сайте акции, к ее проведению организаторов побудило, в частности, то, что депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об изоляции российского сегмента интернета и тем самым "предлагают дать Роскомнадзору власть, достаточную, чтобы изолировать всю Россию от всемирного интернета".

Если закон будет принят, власти смогут контролировать домены, пути трафика, блокировать их и обязать провайдеров ставить оборудование для отслеживания блокировок, предостерегают организаторы. 

Они отмечают, что "устали от постоянного сжатия пространства свободы и введения репрессивных законов".

"Государство решило пойти дальше и забирает весь интернет, - говорится далее в заявлении. - Паутина цензуры все больше оплетает нашу жизнь. Мы против принятия закона об изоляции России от международной сети и требуем свободного интернета".

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