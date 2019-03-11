Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 11 по 17 марта 2019 года
Василиса Володина - одна из самых опытных астрологов в России. Ее прогноз поможет вам остаться на плаву в денежных делах и не упустить удачу в любви на этой неделе.
Грядущие семь дней окажутся невероятно благоприятными практически для всех знаков Зодиака. Это значит, что не стоит бояться двигаться вперед, пока у вас есть на это силы и возможность. Чтобы было проще разрешать проблемы и создавать хорошие условия для работы, любви и отдыха, старайтесь бороться с усталостью и апатией.
Овен
Овнам на этой неделе придется повышать свою энергетику и жизненный тонус, потому что стремительные события будут требовать постоянной подпитки.
Не стоит допускать появления усталости, поэтому лучше заниматься теми делами, которые не требуют больших затрат времени и сил.
Звезды советуют избегать также нервных дел, которые могут привести к ухудшению настроения.
Все семь дней Овнам предстоит ждать удобного случая для решительных действий. Это касается и любви, и финансовых дел. Как только представители данного знака почувствуют, что наступает тот самый момент, когда необходимо действовать, это стоит делать незамедлительно. Ждать больших подарков судьбы в середине марта не стоит, но определенные бонусы Овнам Вселенная все же приготовила.
Телец
Тельцам стоит почаще слушать голос своего сердца. Эта неделя будет крайне динамичной, так что решения принимать придется максимально быстро.
Предчувствие - это мощная сила, которая поможет Тельцам пройти сквозь огонь и воду, сквозь тернии к звездам. Это очень положительная неделя,
несмотря на немалую вероятность спонтанных неприятностей и проблем.
Помимо шестого чувства полагаться можно на помощь близких, друзей, коллег. Не нужно бояться казаться слабыми и беззащитными - время от времени даже самым сильным людям нужна подмога. Главное - знать, к кому обращаться, ведь далеко не у всех будет время на оказание помощи в такой период.
Близнецы
Близнецам звезды советуют очистить свою энергетику и избавиться от негатива. Это нужно для того, чтобы производить на людей хорошее впечатление, ведь на этой неделе возможны судьбоносные встречи и знакомства.
Близнецы смогут найти вторую половинку, познакомиться с важным для них человеком, который сыграет далеко не самую последнюю роль в привлечении счастья.
Также на этой неделе возможны сдвиги в недавно начатых делах. Близнецам удастся обрести уверенность и мотивацию, которых иногда так сильно не достает. Чтобы пройти через трудности с минимальными потерями, представителям этого знака Зодиака придется быть откровенными и честными с собой. Важные решения нужно принимать на холодную голову, в спокойной обстановке.
Рак
У Раков будет очень важная задача на этой неделе. Им необходимо сделать энергетику дома положительной, потому что именно в родных стенах станет проще всего принимать важные решения, работать над сложными проектами и заниматься творчеством. Еще дома полезно будет собираться всей семьей, приглашать друзей и близких. Нужно делать уборку, стараться не разбрасывать вещи и поддерживать порядок.
В отношениях с людьми звезды рекомендуют избегать пустых обещаний.
Честность сейчас превыше всего. Лучше заранее признаться в своей некомпетентности, чем потом страдать от того, что нужно выполнять данное человеку слово.
Мир станет очень непредсказуемым только к выходным, поэтому будни идеально подойдут для решения финансовых и рабочих вопросов.
Лев
Львам стоит продумывать все свои планы заранее, а также научиться мыслить позитивно. Вселенная может столкнуть представителей данного знака с крайне необычными ситуациями, в которых эти два совета окажутся полезными. Мир может буквально перевернуться с ног на голову для Львов, и придется искать точку опоры в условиях форс-мажора.
Продлится период хаоса не очень долго -
в среду или в четверг энергетический фон станет более положительным, поэтому представителям этого знака можно будет расслабиться.
Полезной будет также самокритика и стремление к самоанализу. Многих Львов могут взволновать вопросы личного будущего и будущего близких людей. Проявление заботы не станет лишним.
Дева
Девам уже в первые пару дней могут надоесть злободневные проблемы и привычные задачи. Желательно сменить при этом обстановку, придумать себе новые дела, начать новый проект. В денежных делах и на работе астролог советует Девам проявить настойчивость. Не стоит пасовать и пятиться назад - смелость станет ключом к решению многих неурядиц.
Домашними хлопотами лучше заняться на выходных, не забивая себе голову подобными второстепенными делами. Исключение составляет тот случай, когда появляется много свободного времени.
Тут уборка, стирка и готовка могут спасти Дев от скуки и потери настроения. Словом, нужно уметь адаптироваться к каждой конкретной обстановке и ситуации, не лезть на рожон и не пытаться решить все проблемы разом.
Весы
Опрометчивые поступки - вот главный враг спокойствия и удачи для Весов. Если Весы постараются делать только то, что умеют, то удача их не покинет. Не нужно гнаться за двумя зайцами одновременно и пытаться поймать успех. Его нужно достигнуть, заслужить, заработать.
Звезды хотят видеть Весов в составе какой-то команды - одинокие представители этого знака должны найти себе единомышленника.
Весам стоит остерегаться недобрых людей. Они могут оказаться кем угодно: энергетическими вампирами, врагами, завистниками. Тут во многом полезным окажется предчувствие. Сила шестого чувства будет расти с каждым днем, поэтому наиболее опасным днем будет 11 марта - понедельник.
Скорпион
Скорпионам следует избегать принятия навязчивого мнения окружающих: пусть все вокруг говорят, что им захочется.
Представители этого знака должны встать на защиту своих интересов и быть максимально упорными и самолюбивыми. Уважение к себе принесет им удачу.
Доставить немало хлопот в любовной сфере может сентиментальность - лучше не давать себе повода вспоминать прошлое, даже с умилением и позитивом. На этой неделе нужно двигаться только вперед. Желательно проявить сдержанность по отношению к самым близким людям. Также полезно будет не браться за все сразу, а решать задачи постепенно, шаг за шагом.
Стрелец
У Стрельцов могут появиться негативные установки, которые будут подкармливать неуверенность и провоцировать появление отрицательных эмоций. Это помешает им добиться желаемого. Победить дурные мысли реально только при помощи развлечений и любовных приключений.
Тем Стрельцам, которые смогут постоянно пребывать в окружении приятных людей, будет чаще улыбаться удача. Неделя отметится спокойствием и относительной размеренностью.
Нужно лишь оставаться вовлеченными во все и вся, не бояться анализировать свои действия и стараться понимать других людей и их мотивы.
Козерог
Козерогам звезды советуют помогать окружающим, но не погружаться в полнейший альтруизм. Также следует быть верными свои жизненным принципам и справляться с перепадами настроения своевременным отдыхом. На этой неделе могут происходить события с необратимыми последствиями, но повышенный боевой дух Козерогов сломить никому не удастся.
Тем не менее специалисты dailyhoro рекомендуют представителям этого знака избегать общих дел со мстительными людьми, а также с теми, кто будет постоянно чего-то требовать.
Сменить обстановку и поднять настроение помогут покупки. На этой неделе можно смело покупать мебель, обновлять гардероб, делать подарки близким.
Панацеей от всех бед будут также поездки и командировки.
Водолей
На этой неделе полезно заглядывать в будущее и планировать дела. Астролог советует забыть о прошлом и не фокусировать на нем свое внимание. Пришла пора переходить от слов к действиям. Звезды хотят, чтобы Водолеи вышли победителями из всех предстоящих битв на финансовом и любовном поприще.
Водолеям понадобится хладнокровие для того, чтобы начать безраздельно править в той сфере, которая является для них приоритетной.
Главное сейчас - не ностальгировать и не осторожничать слишком сильно. Представители этого знака могут встретиться с неприятными дилеммами, поэтому решительность и невозмутимость будут их главными качествами.
Рыбы
Астролог советует Рыбам задуматься о примирении с близкими, друзьями, коллегами. Это прекрасное время для того, чтобы попробовать изменить все к лучшему, но не нужно надеяться лишь на одну удачу.
Искренность по отношению к себе превыше всего, а позитивное мышление - катализатор удачи. Мыслить положительно нужно всегда, потому что закон притяжения гарантирует достижение целей.
На горизонте могут возникнуть некоторые трудности, но справиться с ними будет достаточно просто. Стоит спрашивать советы только у близких людей. Тут-то примирение и станет отправной точкой на пути к победам.