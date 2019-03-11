Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 11 по 17 марта 2019 года

Грядущие семь дней окажутся невероятно благоприятными практически для всех знаков Зодиака. Это значит, что не стоит бояться двигаться вперед, пока у вас есть на это силы и возможность. Чтобы было проще разрешать проблемы и создавать хорошие условия для работы, любви и отдыха, старайтесь бороться с усталостью и апатией.

Овен

Овнам на этой неделе придется повышать свою энергетику и жизненный тонус, потому что стремительные события будут требовать постоянной подпитки.

Не стоит допускать появления усталости, поэтому лучше заниматься теми делами, которые не требуют больших затрат времени и сил.

Звезды советуют избегать также нервных дел, которые могут привести к ухудшению настроения.

Все семь дней Овнам предстоит ждать удобного случая для решительных действий. Это касается и любви, и финансовых дел. Как только представители данного знака почувствуют, что наступает тот самый момент, когда необходимо действовать, это стоит делать незамедлительно. Ждать больших подарков судьбы в середине марта не стоит, но определенные бонусы Овнам Вселенная все же приготовила.

Телец

Тельцам стоит почаще слушать голос своего сердца. Эта неделя будет крайне динамичной, так что решения принимать придется максимально быстро.

Предчувствие - это мощная сила, которая поможет Тельцам пройти сквозь огонь и воду, сквозь тернии к звездам. Это очень положительная неделя,

несмотря на немалую вероятность спонтанных неприятностей и проблем.

Помимо шестого чувства полагаться можно на помощь близких, друзей, коллег. Не нужно бояться казаться слабыми и беззащитными - время от времени даже самым сильным людям нужна подмога. Главное - знать, к кому обращаться, ведь далеко не у всех будет время на оказание помощи в такой период.

Близнецы

Близнецам звезды советуют очистить свою энергетику и избавиться от негатива. Это нужно для того, чтобы производить на людей хорошее впечатление, ведь на этой неделе возможны судьбоносные встречи и знакомства.

Близнецы смогут найти вторую половинку, познакомиться с важным для них человеком, который сыграет далеко не самую последнюю роль в привлечении счастья.

Также на этой неделе возможны сдвиги в недавно начатых делах. Близнецам удастся обрести уверенность и мотивацию, которых иногда так сильно не достает. Чтобы пройти через трудности с минимальными потерями, представителям этого знака Зодиака придется быть откровенными и честными с собой. Важные решения нужно принимать на холодную голову, в спокойной обстановке.

Рак