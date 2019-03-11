Пн, 11.03.2019
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  • Меган Маркл на 8-м месяце беременности блеснула стройными ножкамии в мини

Меган Маркл на 8-м месяце беременности блеснула стройными ножкамии в мини
Красота!

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ФОТО: SIPA/Scanpix

Герцогиня Сассекская, ставшая недавно вице-президентом Королевского фонда Содружества, главой которого является принц Гарри, в честь Международного женского дня встретилась с группой активисток, чтобы обсудить проблемы женщин в современном мире.

Находящаяся на восьмом месяце беременности Меган Маркл на днях приняла участие в дискуссии, посвященной правам женщин.

На мероприятии, которое прошло в Королевском колледже, 37-летняя герцогиня появилась в очень смелом для будущей мамы наряде

- черно-белом мини-платье Reiss в стиле 60-х годов и лодочках Manolo Blahnik на высоком каблуке. Дополнили образ Маркл темный пиджак и маленький клатч. Смотрите, какие ножки!

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: Беременная Меган Маркл

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