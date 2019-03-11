Меган Маркл на 8-м месяце беременности блеснула стройными ножкамии в мини
Герцогиня Сассекская, ставшая недавно вице-президентом Королевского фонда Содружества, главой которого является принц Гарри, в честь Международного женского дня встретилась с группой активисток, чтобы обсудить проблемы женщин в современном мире.
Находящаяся на восьмом месяце беременности Меган Маркл на днях приняла участие в дискуссии, посвященной правам женщин.
На мероприятии, которое прошло в Королевском колледже, 37-летняя герцогиня появилась в очень смелом для будущей мамы наряде
- черно-белом мини-платье Reiss в стиле 60-х годов и лодочках Manolo Blahnik на высоком каблуке. Дополнили образ Маркл темный пиджак и маленький клатч. Смотрите, какие ножки!
ФОТО: Беременная Меган Маркл