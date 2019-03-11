Пн, 11.03.2019
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Чековую лотерею за 337 тысяч евро организует Mobilly

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ФОТО: Zane Bitere/LETA

Чековую лотерею Службы государственных доходов (СГД) организует компания мобильных услуг ООО "Mobilly", сообщается на сайте Бюро по надзору за закупками.

Это предприятие признано победителем в закупке на услуги по организации и проведению лотереи. В целом заявки подавали семь претендентов. Предложенная "Mobilly" цена составляет 278 640 евро или 337 154 евро с НДС. СГД первоначально прогнозировала, что стоимость закупки может составить 425 178 евро без НДС.

"Mobilly" для организации лотереи планирует привлечь субподрядчика ООО "MobillyTX", который будет отвечать за разработку, внедрение и обслуживание программного обеспечения.

Победитель конкурса должен разработать современные, качественные, удобные и безопасные технические решения для сайта www.cekuloterija.lv, где участники лотереи будут регистрировать чеки. Договор будет заключен на пять лет.

Чековые лотереи будут проводиться с 1 июля этого года. Любой житель Латвии сможет зарегистрировать чек за приобретенные в стране товары или услуги на сумму не менее 5 евро и участвовать в розыгрыше ежемесячных призов и ежегодного приза. Цель чековой лотереи -содействовать честной конкуренции и добровольному выполнению налоговых обязательств, чтобы потребители требовали чеки за приобретенные товары и полученные услуги.

В 2017 году "Mobilly" работало с оборотом в размере 96 тыс. евро, прибыль предприятия составила 8032 евро. "Mobilly" предлагает мобильные платежи за товары и услуги на территории Латвии.

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