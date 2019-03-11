Чековую лотерею за 337 тысяч евро организует Mobilly

Это предприятие признано победителем в закупке на услуги по организации и проведению лотереи. В целом заявки подавали семь претендентов. Предложенная "Mobilly" цена составляет 278 640 евро или 337 154 евро с НДС. СГД первоначально прогнозировала, что стоимость закупки может составить 425 178 евро без НДС.

"Mobilly" для организации лотереи планирует привлечь субподрядчика ООО "MobillyTX", который будет отвечать за разработку, внедрение и обслуживание программного обеспечения.

Победитель конкурса должен разработать современные, качественные, удобные и безопасные технические решения для сайта www.cekuloterija.lv, где участники лотереи будут регистрировать чеки. Договор будет заключен на пять лет.

Чековые лотереи будут проводиться с 1 июля этого года. Любой житель Латвии сможет зарегистрировать чек за приобретенные в стране товары или услуги на сумму не менее 5 евро и участвовать в розыгрыше ежемесячных призов и ежегодного приза. Цель чековой лотереи -содействовать честной конкуренции и добровольному выполнению налоговых обязательств, чтобы потребители требовали чеки за приобретенные товары и полученные услуги.