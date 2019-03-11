"Масленица с медведем под древнерусский драм" - В Риге выступил Нейромонах Феофан

Стоит отметить, что как и на прошлых концертах, зал был полон.

Публика основательно подготовились - они не только знали тексты, но и позаботились о костюмах.

Нейромонах Феофан не только предлагал водить хороводы, но и "исключительно богатыри" устроили "забаву стенка на стенку", которая переросла в "старый и добрый слэм".

*слэм - действие публики на концертах, при котором люди толкаются и врезаются друг в друга. Примечательно, что если кто-то падает, его аккуратно поднимают и он возвращается обратно в толпу.

Конечно, концерт не прошел без танцев медведя и Никодима, которые не только мастерски заводили толпу, но и показывали пример зрителям.

Программа выступления называлась "Вече", в рамках которой артист исполнил самые любимые и известные композиции - "Холодно в лесу", "Изба ходит ходуном", "Древнерусский драм", "Хочу в пляс", "Ядреность", "Пляски с медведем", "Топи ть за Феофана" и многие другие.

Концерт длился два с половиной часа, не обошлось без традиционного выхода на бис и исполнения хита "Поле притоптать".