Ответ Кенгарагсу и Akropole? Рядом с IKEA построят огромный торговый центр

Предприятие VPH Latvia на своем сайте опубликовало визуальное изображение проекта, на котором видно, что в Риге рядом с магазином IKEA планируется построить огромный торгово-развлекательный центр.
Торговый центр планируется возвести на территории в 52 тысячи кв. метров, сообщает сайт VPH Latvia. Строительные работы могут быть закончены уже к октябрю-ноябрю 2020 года.
Более подробную информацию о проекте можно найти здесь.
Напомним, 6 марта Рижское городское строительное управление приняло в эксплуатацию здание нового торгово-развлекательного центра Akropole, которое находится в Риге, на улице Маскавас, 257.
Площадь здания торгового центра составляет 98 000 кв.м, площадь территории - почти 16 га.