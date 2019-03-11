Пн, 11.03.2019
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Ответ Кенгарагсу и Akropole? Рядом с IKEA построят огромный торговый центр

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ФОТО: vph.lt

Предприятие VPH Latvia на своем сайте опубликовало визуальное изображение проекта, на котором видно, что в Риге рядом с магазином IKEA планируется построить огромный торгово-развлекательный центр.

Торговый центр планируется возвести на территории в 52 тысячи кв. метров, сообщает сайт VPH Latvia. Строительные работы могут быть закончены уже к октябрю-ноябрю 2020 года.

Более подробную информацию о проекте можно найти здесь.

Напомним, 6 марта Рижское городское строительное управление приняло в эксплуатацию здание нового торгово-развлекательного центра Akropole, которое находится в Риге, на улице Маскавас, 257.

Площадь здания торгового центра составляет 98 000 кв.м, площадь территории - почти 16 га.

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