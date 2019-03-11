Пн, 11.03.2019
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Чемпионка мира по велотреку покончила с собой в 23 года

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Келли Кэтлин

ФОТО: twitter.com/RallyUHCcycling

Трёхкратная чемпионка мира по велоспорту на треке американка Келли Кэтлин покончила собой в 23 года, об этом сообщает издание VeloNews.

Отец Келли Марк Кэтлин, в воскресенье, 10 марта, отправил письмо в редакцию VeloNews, в котором сообщил, что его дочь 8 марта покончила жизнь самоубийством у себя дома в Калифорнии.

"Не проходит и минуты, чтобы мы не думали о ней и не думали о той замечательной жизни, которую она могла бы прожить. Ни секунды не раздумывая, мы бы обменяли свои жизни на её. Больно невероятно", - написал Марк Кэтлин.

Келли Кэтлин выиграла три чемпионата мира в командной гонке в женском разряде (2016, 2017, 2018), а на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016-м году она в составе сборной США завоевала серебряную медаль. Помимо своей спортивной карьеры, Кэтлин получила степень магистра по вычислительной математике в Стэнфордском университете.

Обстоятельства и причины смерти Келли Кэтлин не сообщаются.

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